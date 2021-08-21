В воде у берега Лос-Анджелеса засняли непонятное существо

Акула-мако, развившая большую скорость, тень от вертолета или… морской змей? Что-то необычное сняли недавно на одном из пляжей Лос-Анджелеса.

Несколько дней назад в американских соцсетях было выложено видео (смотрите ниже) с камеры одного из серферов, находящегося на пляже где-то на севере Лос-Анджелеса.

На камеру попало нечто живое, длинное и черное, которое чрезвычайно быстро плыло в воде, неглубоко от поверхности, совсем близко к берегу и очень близко к купальщикам.

Пользователи сети были очень озадачены. По их словам, существо по своему размеру, виду и скорости движения не похоже ни на акулу, ни на дельфина, тюленя, или какую-либо местную рыбу. Многие указывали, что это что-то вроде таинственного морского змея или даже пришельцев.

Кто-то подсчитал, что существо двигается со скоростью хорошего катера. Было высказано предположение, что это могла быть акула мако, они способны развивать очень большую скорость. Однако мако – глубоководные акулы и увидеть их так рядом с берегом очень маловероятно.

Также один из пользователей указал, что максимальная скорость акулы мако около 45 миль в час, а объект на видео двигается явно быстрее.

Еще одна версия заключалась в том, что черное нечто на воде всего лишь отражение от какого-то летательного объекта, вероятно вертолета спасательной службы, беспилотника или даже большой птицы.