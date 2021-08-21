Ученые вплотную приблизились к созданию искусственного солнца

Ученые из США стали ближе к созданию искусственного солнца. Исследователи достигли рекордной мощности генерируемой энергии в ходе термоядерной реакции.

Ученые разместили 192 лазера на территории Национального комплекса лазерной термоядерной реакции США. В ходе эксперимента лазерные установки были сфокусированы в одной сточке, в результате чего ученым удалось выработать в 25 раз больше энергии, чем в предыдущей попытке. Таким образом в процессе реакции было высвобождено 1,3 МДж энергии.

Американские ученые уже более 10 лет пытаются достичь определенных результатов в данном направлении. На этот раз они планируют добиться самоподдерживающейся термоядерной реакции.

Ученые использовали топливо из изотопов водорода, трития и дейтерия. После нагрева при температуре более 3-х миллионов градусов топливо трансформировалось в плазму, а ударная волна сжала его до точки, по размеру равной толщине человеческого волоса.