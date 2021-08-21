Голикова рассказала о снижении младенческой смертности в России

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень младенческой смертности в РФ снизился с 2013 по 2020 год на 43,6%, и потенциал для дальнейшего снижения еще есть.

«Если говорить о стране в целом, то за период с 2013 по 2020 год показатель младенческой смертности снизился на 43,6%. Я хочу сказать, что у нас есть еще потенциал в этом. Несмотря на ковидный год, младенческая смертность продолжала снижаться, это очень хорошо», – отметила Голикова, передает ТАСС.

В марте министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в РФ младенческая смертность достигла исторического минимума, составив 4,5 промилле, это ниже ожидаемого показателя на 8,5%.