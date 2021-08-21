Трамп потребовал извинений Байдена, его сторонница в Конгрессе – импичмента

Глава американского государства Джо Байден должен извиниться перед американцами за ситуацию в Афганистане, сообщил бывший президент США Дональд Трамп. Сторонница Трампа конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила объявить Байдену импичмент по трем статьям.

Трамп заявил, что Байден «позволил войскам покинуть страну прежде, чем оттуда уехали гражданские лица». Кроме того, он обвинил действующего президента США в том, что радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) заполучило «военное оборудование стоимостью 85 млрд долларов», передает РИА «Новости».

Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение Конгресса США три проекта резолюции об импичменте Байдена «из-за невыполнения им должностных обязанностей (по ситуации) в Афганистане», миграционного кризиса на южной границе США и за «нарушение конституционного баланса», к которому привело «игнорирование им правил Верховного суда», передает ТАСС.

Напомним, Грин заявила, что Байден позволил сыну «выкачивать деньги из крупнейших врагов Америки – РФ и Китая». Байден, по ее словам, «продемонстрировал, что сделает все возможное, чтобы спасти своего сына Хантера и набить карманы своей семьи наличными от коррумпированных иностранных энергетических компаний» При этом издание Politico отметило, что Грин якобы придерживается различных теорий заговора. Инициатива вряд ли найдет поддержку, обе палаты Конгресса по итогам последних выборов контролируются Демократической партией.