Пентагон подтвердил вылазку на вертолетах за пределы аэропорта Кабула

В ходе вылазки за пределы аэропорта Кабула военные США на трех вертолетах забрали 169 американцев для эвакуации из Афганистана, сообщил Пентагон.

Как информирует со ссылкой на военное ведомство Fox, «три вертолета CH-47 сухопутных войск США забрали 169 американцев за пределами кабульского аэропорта», передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби пояснил, что решение было принято в связи с тем, что группа американцев не могла самостоятельно добраться до аэропорта, передает ТАСС.

Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Движению «Талибан» (запрещено в России) потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию Афганистана. Западные страны срочно эвакуируют своих граждан, включая дипломатов, из Кабула. В аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника.