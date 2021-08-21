Колонка из колонии

Спустя ровно год после отравления Алексей Навальный предложил пять шагов по борьбе с коррупцией.



Граффити с Алексеем Навальным в Петербурге вскоре было закрашего сотрудниками ЖКХ. Фото: Иван Петров / ТАСС

Сегодня — ровно год с того момента, как политику Алексею Навальному внезапно стало плохо в самолете Томск — Москва. Позади — экстренная посадка в аэропорту Омска, кома, борьба родных за перевозку «этого пациента» в берлинскую клинику «Шарите», расследование экспертов ОЗХО, выяснивших, что самый известный российский оппозиционер был отравлен боевым химическим веществом, звонки убийцам, триумфальное возвращение «Победой» на родину и суд в отделе полиции.

В эту «годовщину» Навальный предложил западным странам план по борьбе с государствами, поощряющими коррупцию. Его колонку напечатали крупнейшие иностранные СМИ — The Guardian, Le Monde, Frankfurter Allgemeine Zeitung. А «Новая» ее пересказала.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Навальный, политик:

«Меня отравили химическим оружием ровно год назад, и я остался жив. Кажется, коррупция сыграла не последнюю роль в этом счастливом исходе: она подорвала изнутри внутренние системы государства, а значит, и спецслужбы. Когда высшее руководство страны занято рэкетом и вымогательством у бизнеса, качество секретных операций неизбежно страдает.

Команда ФСБ с полным отсутствием профессионализма подложила нервнопаралитический яд в мое нижнее белье. С таким же уровнем компетентности она преследовала меня в течение трех с половиной лет и нарушала все внутренние инструкции. Это позволило гражданским активистам-расследователям разоблачать их на каждом шагу.

С другой стороны, режим, основанный на коррупции, очень хорошо выполняет более простые задачи. Автократы, желающие лишить своего народа власти, берут под свой контроль в первую очередь судебную систему, и та прекрасно работает в режиме «услуга за услугу». Вот почему, когда я вернулся в Россию после лечения, меня отправили за решетку, как только я вышел из самолета».

План действий для западных лидеров от Навального1. Западным странам следует выделить особую категорию стран, поощряющих коррупцию. И против них принимать единые меры.2. Государства, поощряющие коррупцию, необходимо обязать публиковать все документы по контрактам западных компаний и организаций, связанных с государством, чиновниками или их родственниками.

«Ты сотрудник госкомпании страны с высоким риском коррупции и хочешь купить виллу на Французской ривьере? Покупай, но вся информация по сделке будет общедоступной.

Хотите иметь дела с официальным Минском или тетей российского губернатора? Нет проблем, но вам придется опубликовать все документы по цепочке сделки, и взятку, которую вы заплатите через «регионального представителя» или «локального партнера», уже не спрячешь».

3. Ввести санкции против олигархов, так или иначе связанных с политиками-коррупционерами.

«Запад должен выйти из семантического плена, где лейбл «бизнесмен» является индульгенцией, сильно затрудняющей попадание в санкционный список. <…>

Показываешь полковника спецслужб — кричат: «Под санкции его!»

Показываешь олигарха, содержащего полковника, кричат: «Пригласите его в Давос!»

4. Прекратить обеспечивать иностранным коррупционерам режим благоприятствования в странах Запада.5. Любые контракты, связывающие бывших и действующих западных политиков с контрагентами из коррумпированных авторитарных стран также должны подлежать публикации.

«Ни денег, ни солдат, ни переустройства промышленности и мировой политики не нужно для того, чтобы начать действовать. Только политическая воля. К сожалению, это часто дефицитный ресурс. Общественное мнение и желание избирателей — вот те финальные ингредиенты, которые могут столкнуть ситуацию с мертвой точки.

И когда-нибудь мировые лидеры в своих мемуарах напишут о том, что решили многие важные проблемы «большой повестки», просто устранив первопричину их возникновения. Без войск, млрд и зря потраченных десятилетий».

Александра Новикова, Корреспондент

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