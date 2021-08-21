 

ОАК заявила о приостановке испытательных полетов Ил-114 в связи с катастрофой Ил-112В

21.08.2021, 6:18, Новости дня
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Испытательные полеты пассажирского лайнера Ил-114-300 некоторое время не будут проводиться в связи с катастрофой Ил-112В, так как самолеты оборудованы схожими двигателями, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Необходимо проанализировать детали и обстоятельства произошедшего с Ил-112В, включая анализ объективных данных с бортового самописца. Поэтому испытательные полеты опытного самолета Ил-114, оборудованного схожей силовой установкой, некоторое время не будут проводиться», – передает РИА «Новости» сообщение корпорации.

Там добавили, что «комиссия по расследованию происшествия только приступила к работе, и делать выводы пока слишком рано».

По данным Ростеха, оба самолета оснащены двигателем ТВС117-СТ. Гражданская модификация двигателя (ТВС117-СТ-01) установлена на Ил-114-300.

Ил-114-300 – турбовинтовой самолет, является модернизированной версией Ил-114. Планируется, что первые серийные машины будут выпущены в 2023 году.

Напомним, что во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Самолет летел из аэродрома в Кубинке в Раменское и рухнул в районе населенного пункта Никольское. В качестве основных версий крушения правоохранители рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования.

Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой РФ Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Герой РФ Куимов участвовал в испытаниях свыше 35 типов самолетов.



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