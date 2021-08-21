На Украине отменили местные выборы в подконтрольных Киеву районах Донбасса

Центральная избирательная комиссия Украины решила не проводить местные выборы на подконтрольных Киеву территориях Донбасса 31 октября 2021 года из-за ситуации с безопасностью, сообщается на сайте комиссии.

«Таким образом, учитывая выводы Командования ООС (Операции объединенных сил – прим. ВЗГЛЯД), ГУ Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Донецкой и Луганской областях, по результатам рабочего совещания всех соответствующих ведомств по вопросу проведения местных выборов, в связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, Донецкая и Луганская областные госадминистрации – военно-гражданские администрации установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 31 октября 2021 на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей», – приводит РИА «Новости» сообщение ЦИК.

17 августа Центральная избирательная комиссия Украины обратилась к властям Донецкой и Луганской областей с просьбой оценить возможность проведения местных выборов на подконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Уточняется, что в перечень таких общин попали 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 общин Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Ранее сообщалось, что почти три четверти граждан Украины считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении Кроме того, Киевский международный институт социологии провел опрос, согласно которому главными проблемами в стране украинцы считают войну в Донбассе, коррупцию и безработицу.