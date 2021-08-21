 

Стали известны попавшие под санкции США против «Северного потока – 2» компании

21.08.2021, 6:18, Новости дня
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Новые санкции США, направленные против строительства газопровода «Северный поток – 2», вводятся в отношении двух фирм, следует из сообщения минфина США.

Санкции затрагивают страховую фирму «Константа», компанию «Нобилити» и два предположительно связанных с ней судна. В обновленный санкционный список попали суда снабжения «Остап Шеремета» и «Иван Сидоренко». Общее число физических и юридических лиц в списке санкций по газопроводу достигло 23, оператора проекта Nord Stream 2 AG среди них нет, передает РИА «Новости».

Напомним, Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Между тем в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в частности с «Северным потоком – 2».



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