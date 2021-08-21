Мнение: 10 лет визиту Ким Чен Ира в Россию

Посольство КНДР отмечает 10-ю годовщину визита Ким Чен Ира в Россию.

10 лет назад в Россию с неофициальным визитом прибыл лидер КНДР Ким Чен Ир. События 20 августа 2011 года нашли отражение в пресс-релизе, предоставленном посольством КНДР в России, и который редакция "Революционной инициативы" без изменений и сокращений в соответствующей части приводит ниже.

О неофициальном визите лидера КНДР Ким Чен Ира в Российскую Федерацию

Утром 20 августа Генеральный секретарь ТПК, Председатель ГКО КНДР Ким Чен Ир проехал через российскую пограничную станцию Хасан по пути неофициального визита в сибирский и дальневосточный регионы РФ по приглашению Президента РФ Дмитрия Анатолиевича Медведева.

Ким Чен Ира радушно встретил на вокзале Хасан полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе РФ Виктор Ишаев, приехавший в Хасан для сопровождения лидера КНДР.

Среди встречающих были глава администрации Приморского края, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КНДР, заместительница главы администрации Приморского края и другие кадры из центра, края, городов, районов и др.

Прибыл спецпоездом Ким Чен Ир на станцию Хасан, встречающие вошли в вагон и приветствовали его приезд.

Нарядно одетые в национальном платье русские девушки по обычаям преподнесли ему хлеб да соль, букеты цветов и приветствовали его.

Встречающие во главе с полномочным представителем Президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе по поручению Президента РФ Дмитрия Анатолиевича Медведева горячо приветствовали Ким Чен Ира, вносящего немеркнущий вклад в осуществление дела самостоятельности человечества своей энергичной внешнеполитической деятельностью, воздали ему дань величайшего уважения. И отметили, что настоящий его визит послужит историческим моментом в повышении российско-корейских отношений дружбы и сотрудничества на новый высокий ступень развития.

Ким Чен Ир сказал, что очень рад настоящему визиту, когда он приобрел возможность стать очевидцем успехов трудолюбивого и талантливого российского народа, и выразил благодарность руководящим кадрам из центра и периферии, ее населению за радушный прием.

Глава администрации Приморского края преподнес лидеру КНДР сувенир от имени администрации Приморского края и его населения.

Немного погодя, Ким Чен Ир в горячих проводах кадров РФ отправился к цели.

Сопровождают его члены Политбюро ЦК ТПК министр Народных Вооруженных Сил Ким Ён Чхун, заместитель премьера Кабинета Министров Кан Сок Чжу, кандидаты в члены Политбюро ЦК ТПК заместитель Председателя ГКО Чан Сон Тхэк, секретари ЦК партии Ким Ян Гон, Пак До Чхун и Тхэ Чон Су, заведующий отделом ЦК партии Чу Гю Чхан, первый заместитель заведующего отделом ЦК партии Пак Бон Чжу, ответственный секретарь Северохамгёнского провинциального комитета ТПК О Су Ён, первый заместитель министра иностранных дел Ким Ге Гван, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНДР в РФ Ким Ён Чжэ, Глава генерального консульства КНДР в Находке РФ Сим Гук Рён

https://www.youtube.com/post/UgxZ104qypTDfdhNz254AaABCQ – цинк

Северо-корейский документальный фильм (на корейском) о визите Ким Чен Ира в Россию, по которой он прокатился на своем поезде.

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