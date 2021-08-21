Кандидат от Шереметьево

Летчик «Аэрофлота» с 40-летним стажем Андрей Литвинов идет на выборы в округе, где находится его базовый аэропорт.



Андрей Литвинов. Фото из соцсетей

В 118-м одномандатном округе в подмосковном Дмитрове в Госдуму выдвинулись единоросс Ирина Роднина, представители других парламентских партий, включая КПРФ и ЛДПР, а также бывший представитель СПС Борис Надеждин, который теперь почему-то баллотируется от социал-патриотической партии Миронова и Прилепина. Среди зарегистрированных кандидатов в округе — летчик «Аэрофлота» Андрей Литвинов, активный блогер, получивший широкую известность в 2011 году после того, как он отказался задерживать вылет из Иркутска ради опаздывающего на рейс губернатора. Читатели твиттера Литвинова поддерживают его решение участвовать в политике, но многие также критикуют летчика за то, что он идет в Госдуму при поддержке «Коммунистов России» Максима Сурайкина. Редактор отдела политики «Новой» поговорил с Литвиновым о том, какие цели он ставит перед собой на этих выборах.

— Вы довольно эмоционально отреагировали в твиттере на недавнюю историю с курящей в самолете женщиной. Непрофессионалу не совсем понятно: в чем тут драма?

— Я отвечу на этот вопрос как с позиции командира корабля, так и с позиции пассажира. Почему такая реакция? Ну, во-первых, все, что касается беспредела на борту, каких-то хулиганских выходок, дебошей и нарушения правил, я воспринимаю эмоционально. Почему? Потому что я командир, я почти 40 лет в авиации. Поэтому я прекрасно понимаю, как происходят катастрофы, и это я все через себя пропускаю. Это что касается моей реакции и моего восприятия как командира.

Пассажирка, закурившая в салоне бизнес-класса рейса Бодрум — Москва, 4 августа. Скриншот: t.me/aflkitchen/

Что касается восприятия с точки зрения пассажира — это просто наглость, вызов этой женщины пьяной, плевок на правила, на всех людей, сидящих в самолете. Вот так демонстративно достать эту сигарку, закурить. Мол, меня не интересуют ни ваши правила авиационные, ни ваше здоровье, ни то, что вы сидите в замкнутом пространстве и дышите вот этой моей гадостью, которую я из себя испускаю. И я даже прятаться не буду в туалете, скромно как-то, а я достану эту сигару и буду дымить вам прямо всем в лицо, в бизнес-классе. Именно поэтому такая реакция и в сетях, и у экипажа, и у всех остальных. Нормальная реакция.

— Вы один из немногих профессионалов, в частности в российской авиации, которые публично высказывают свое частное мнение. Почему?

— Так случилось, что, кроме того, что я работаю в «Аэрофлоте», я еще живу в РФ и являюсь гражданином этой страны. По документам «Аэрофлота» я должен выполнять определенные функции как командир воздушного судна: я должен придерживаться корпоративной этики, я должен быть здоров и так далее — все требования, которые предъявляют летчику и командиру.

А есть еще законы Российской Федерации, по которым я живу. Я не живу по законам авиакомпании, а живу по законам Российской Федерации. Я везде подчеркиваю, что я выражаю свое личное мнение, и вот если кому-то оно не нравится или у него нет аргументов мне возразить, то он говорит: «А как он летает? Как он вообще медкомиссию проходит? Как его до сих пор не уволили?» Я знаю эти вопросы наизусть, поэтому я объясняю людям так — что я живу по законам Российской Федерации. Если вам что-то не нравится во мне, если вы считаете, что я вас оскорбил или в ваших чувствах как-то я вас унизил, есть суд, идите в суд, мы в суде с вами встретимся, и я буду отстаивать в суде свою точку зрения. Не у своего начальника в кабинете, не надо писать моим руководителям в «Аэрофлот» (это бывало, и не раз), не надо… На меня теща большее влияние имеет, чем авиакомпания «Аэрофлот», поэтому я вам могу дать ее почту, пишите ей, мы с ней будем разбираться.

— Я слышал историю о том, что на вас якобы обиделась телекомпания RT за то, что вы сказали про человека, который посадил самолет в кукурузное поле, из которого они сделали героя, что, в общем, а чего тут хорошего, надо просто лучше летать на самолетах, и тогда сажать в кукурузу не нужно будет.

— Это «Царьград», не RT. Я объясню эту ситуацию. Дело в том, что я всегда сторонник очень тщательного расследования всех авиационных событий, и это нормально. Это делается не для того, чтобы кого-то наградить или кого-то наказать, но чтобы впредь эту ситуацию исключить. Это с профессиональной точки зрения очень важно. Вот я «Царьграду» могу сейчас задать вопрос — а где расследование МАК? Нету. Нет расследования и не будет, потому что люди еще не успели вылезти из кукурузы, а им уже медальки всем повесили. Ведь этот случай сравнивают со случаем, когда на Гудзоне посадил аэробус командир. Так вот, там пять месяцев шло расследование, и через пять месяцев, когда уже стало понятно, что командир все сделал правильно, что он действовал согласно документам и инструкциям, что он был профессионально на высоте, после этого его наградили. А это что за такое поведение: падает самолет, чуть не гибнут пассажиры, самолет вдребезги, и на второй день объявляют героями, без всякого заключения комиссии.

— Сам самолет при этом до сих пор там и лежит в этом поле.

— Да, самолет там лежит. Ну вот пусть герои придут и соберут свой металлолом, который они там разбросали. И по сей день я выступаю за то, чтобы все авиационные события тщательно были расследованы, именно с профессиональной точки зрения это очень важно. Пусть они ответят, пусть они принесут сюда нам всем расшифровку МАКа, расшифровку этого полета. Так вот я вам скажу, дело в том, что авиация очень тесно между собой связана, и мы все знаем друг друга не годами, а десятилетиями: у нас, знаете, как большая деревня, в авиации. Ну так же, наверное, как и в журналистике, как в шоу-бизнесе и в других отраслях. Так вот, нам эта расшифровка была известна уже на второй день, она неофициальная, но я ее видел, эту расшифровку. Именно поэтому у меня есть основания говорить о том, о чем вы меня спрашиваете.

Обломки А321 вдоль забора в аэропорту Жуковский. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

— Хочу к иркутской истории вернуться. Мне кажется, тогда вы сделали вещь, которую мало кто вообще ждет от профессионалов в РФ — встали на сторону людей, а не на сторону начальства. Ну как-то вот принято у нас занимать сторону начальства.

— Не знаю, у кого это принято, но меня всю жизнь учили именно заботиться о пассажирах и о дорогостоящей технике, которую мне доверяют.

— Другие пилоты же задерживают самолет?

— Я не могу отвечать за других пилотов. Но когда со мной случилась эта ситуация, генеральный директор «Аэрофлота» Савельев поддержал меня и сказал, что я создал прецедент очень хороший. И, кстати, потом меньше стало таких наглых поступков, которые были очень часто, и этих задержек по вине чиновников.

— В 2021 году многие люди начали бояться говорить открыто о том, что их беспокоит в нашей стране.

— Ну я не слышал такого, чтобы кто-то вышел, президент или премьер-министр, и сказал: «Мы вас просим на острые темы не говорить, мы вас просим всех молчать».

— Кажется, в Советском Союзе тоже никто не говорил, что просят молчать, а люди знали, что надо молчать.

— Тогда говорили. Считали, что это антисоветская пропаганда, даже был такой термин. Сейчас пропаганда «анти» — какая?

— Некоторые говорят, что антироссийская.

— Почему антироссийская? Я что, против России? Или кто-то… Ну я, например, не слышал, чтобы тот же Навальный сказал «Я против России».

— Давайте иначе вопрос сформулируем. Вы заметили, что люди стали бояться?

— Да, заметил, конечно. Но ведь это зависит еще не только от внешнего фактора, это еще зависит конкретно от каждого человека. И нельзя осуждать человека за то, что он боится. Кто-то боится пауков, например, а кто-то их ловит, этих пауков. Нельзя же человека, который боится пауков, осуждать за то, что он просто боится. Но это не значит, что пауков нельзя ловить. Вы думаете, я не боюсь, вы думаете, что я такой смелый? Может быть, я не боюсь говорить что-то, но я боюсь других каких-то вещей. Смысл в том, чтобы человек мог преодолеть свой страх ради какой-то идеи.

— Был момент в вашей профессиональной деятельности, когда вы столкнулись с какой-то явной несправедливостью и промолчали?

— Знаете, чисто вот профессионально я, наверное, не припомню такого. Я могу сказать, допустим, пассажирам, что мы по техническим причинам, например, у нас задержка или что-то такое, не объясняя этих технических причин. Потому что, во-первых, они все равно этого не поймут, они не подготовлены, второе — чтобы дополнительные вопросы не возникли, на которые… Знаете, когда про авиацию начинаешь рассказывать и сразу чем больше ответов, тем больше вопросов возникает у людей.

Фото: Влад Докшин / Новая газета

— Я-то скорее спрашивал вот о чем: допустим, происходило что-то плохое, связанное с авиацией. Вас спросили, а вы решили: в этот раз лучше промолчать?

— Нет, я такого не припомню, обычно я выражаю свое мнение открыто. Правда, я не всегда бываю прав. И если убедят меня в моей неправоте, то я считаю, что я должен извиниться и признать свою неправоту.

— Переходя уже к политической истории, не кажется ли вам, что вы пошли в политику немного в противоход тем процессам, которые в стране происходят? Страна закрывается, у нас изоляция, диктатура, ограничение свобод любых. И вот вы заявляете в этот момент, что идете в политику, достаточно большую, федеральную политику, для того чтобы честно работать на благо страны.

— Ну я никогда не думал, что работать на благо страны — это преступление. Я же не в какую-то преступную группировку иду или куда-то, я не знаю, в какую-то неформальную организацию. Я иду в Государственную думу, где хочу применить свои знания. Мне было бы интересно позаниматься там гражданской авиацией, я знаю изнутри всю эту кухню. Наши законы настолько устарели, я думаю, что это касается не только гражданской авиации, но я говорю про себя. Мне бы было интересно поменять очень много законов, которые мешают развитию гражданской авиации, ну про малую авиацию вообще говорить не надо, ее у нас просто не существует де-факто.

Но также я не наивный человек, я понимаю, что только этими вопросами заниматься я не смогу. Сейчас вот мы перешли к политическим вопросам. Могу вам сразу сказать, чего бы я не сделал никогда.

Я бы никогда не проголосовал за повышение пенсионного возраста, даже под дулом автомата.

Пусть меня бы выгнали из этой Госдумы, изгнали бы с позором, не знаю, с музыкой, по коврам чтобы я прошелся, чтобы меня прямо гнали оттуда тряпками, но я бы никогда не проголосовал за повышение пенсионного возраста. Я считаю, что это предательство наших стариков, и они не заслужили такого отношения.

— Есть ли еще какие-то законы, за которые вы бы не проголосовали, ну из тех, которые действуют в современной России?

— Вы знаете, наверное, много таких законов, за которые я бы не проголосовал.

— А за присоединение Крыма проголосовали бы?

— Мне часто задают этот провокационный вопрос — за присоединение Крыма, за… Почему-то не задают вопрос про Курильские острова…

— Ну потому что с ними ничего не случилось пока, они как с 1945 года фактически в составе России, так никакого закона и нету. А Крым вот семь лет назад был в одном государстве, а теперь в другом.

— Знаете, за сто лет этот Крым уже переходил из рук в руки в разные времена.

— Было два депутата, которые голосовали против, — Илья Пономарев и Дмитрий Гудков, они тогда были оба во фракции «Справедливой России» и, наверное, тоже бы не проголосовали за повышение пенсионного возраста, если бы продолжили свою работу в российской политике и в Думе в частности. Оба теперь находятся в эмиграции и под угрозой уголовных дел.

— Ну я не думаю, что они… [уехали] из-за того, что не проголосовали.

— Ну выдавили их из Думы, в том числе поэтому.

— Выдавили — возможно, но я не думаю, что их стали преследовать по каким-то уголовным делам только из-за того, что они не проголосовали… Ну не проголосовали, ну и что? Ну и что? Вот, допустим, я бы вот не проголосовал, и что? Мой голос решающий, что ли? Мы же понимаем, на каком уровне решаются эти вопросы.

Илья Пономарев и Дмитрий Гудков. Фото: РИА Новости

— Можно иначе поставить вопрос. Скажем, есть люди, которым нужен был депутат, который сказал бы в Думе, что по справедливости нужно было как-то иначе решать судьбу Крыма. Таких жителей в Российской Федерации не большинство, но не один млн человек. У этих жителей сейчас нет ни одного депутата, который представлял бы наши интересы в Думе по вопросу и украинского конфликта, и многих других вещей.

— Я понимаю, о чем вы говорите. Но вы не выбираете волшебника, который сейчас вот скажет: вы знаете, я бы не проголосовал за присоединение Крыма. И все бы сказали: «Да, действительно, всё, тогда Крым не присоединяем», например. Или наоборот. То есть мой голос — это глас вопиющего в пустыне.

— Но это ценно иногда бывает.

— Да, это бывает ценно. Знаете, конечно, проще разбор полетов проводить, когда уже все свершилось, и сейчас вернуть это уже сложно назад, отмотать это сложно. Поэтому сейчас вот эти задавать вопросы: «А вот как бы ты поступил?» Честно скажу, знаете как: по справедливости. Для этого мне надо было вникнуть, разобраться в этом вопросе вот на тот момент времени, когда он возник, этот вопрос, не сейчас. И чтобы дать объективный ответ на ваш прямой вопрос, мне надо было тогда быть депутатом. Ведь вы сами сказали, Гудков и Пономарев не стали голосовать. Может, я бы был третьим. Но для этого мне надо было тогда быть депутатом и понимать ситуацию, которая была на тот момент времени.

— Хорошо, это принимается. Я не хотел на самом деле заострять внимание на этом вопросе, он носит символический характер.

— Это нормально абсолютно.

— Вот вопрос, который, мои коллеги-журналисты задают сейчас всем, кто идет в политику. Что вы думаете по поводу заключения Навального и считаете ли вы его политзаключенным?

— Я видел, как люди сползают с этого вопроса… Я постараюсь максимально честно ответить.

Первое — я знаю Алексея лично, и он меня знает. Он же был у нас в совете директоров «Аэрофлота», поэтому я его знаю давно, и, кстати, он ко мне очень хорошо относится. Мы даже какое-то время переписывались, очень давно это было, еще до всех этих неприятностей.

— С большой долей вероятности он прочитает наш разговор, потому что «Новую газету» выписывают в колониях.

— Я не тот человек, который если все кричат: «Ату его! Ату его!», то и я закричу. Поэтому вот только потому, что Навальный многим не нравится, или только потому, что он многим нравится, я не собираюсь занимать ту или иную позицию, у меня есть своя позиция, она положительная по многим вопросам. Есть, конечно, моменты, которые спорные, но в принципе какого-то криминала [в деятельности Навального] я не вижу.

Теперь следующая половина вашего вопроса: «Считаете ли вы его политзаключенным?» Как мне ответить на ваш вопрос — по закону или по понятиям? Это разные ответы. Вот смотрите, допустим, человек переходит улицу на красный свет и кричит — я против партии какой-то, которая ему не нравится. Его останавливает полицейский и штрафует его за неправильный переход дороги на красный свет. Вот он какой — политический? Или все-таки потому, что он перешел на красный свет?

По закону у нас нет политических заключенных, то есть никого не посадили только потому, что ты кричал не за ту партию или голосовал не так, как надо было голосовать. И за то, что Навальный раздражает кого-то и говорит какие-то вещи, ему припоминают, что он «стоял под стрелой» или «заплывал за буйки». Это, конечно, подленько и некрасиво, это такой осадочек вызывает. И я вам скажу, чья это ответственность. Это ответственность тех людей, кто осуществляет эти приговоры, это люди, которые обвиняют человека, это люди, которые выносят решение, которым можно позвонить и попросить их вынести вот именно это решение, а не какое-то другое, — это их ответственность.

Я не понимаю и не представляю, как, допустим, мне, командиру корабля, позвонит, например, мой непосредственный начальник, даже генеральный директор «Аэрофлота», и скажет: «Андрей Александрович, там полетит мой друг, ты должен его взять «зайцем», без билета». Я скажу: «Вы извините, пожалуйста, господин генеральный директор, но вы оформите билет, как положено, человеку, и пусть он летит, я его отвезу, ради бога. Без билета у меня на самолете никто не полетит». Так же я не могу представить, как мне может позвонить мой инструктор и сказать: «Андрей Александрович, слушай, перевези запрещенные предметы какие-то». Я этого не понимаю. И я также не пойму никогда, сажаем так, диспетчера, которому сказали: «Задержи рейс регулярный, на котором сидят 120 пассажиров, потому что мы ждем губернатора». Вот я бы на месте диспетчера встал и сказал бы: «Садитесь, пожалуйста, за пульт и задерживайте рейс сами. У меня нет для этого никаких оснований».

Фото: РИА Новости

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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