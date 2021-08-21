США ограничили импорт российского огнестрельного оружия
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Соединенные Штаты ввели ограничения на ввоз из РФ некоторых видов огнестрельного оружия российского производства.
Ограничения затронут «импорт определенного вида российского огнестрельного оружия» и боеприпасов, заявили в Госдепартаменте США, передает РИА «Новости».
Эти ограничения решили ввести в связи с тем, что РФ якобы применила химическое оружие, они начнут действовать ориентировочно после 7 сентября, когда документ официально опубликует американское правительство. Санкции будут действовать минимум год.
В 2015 году сообщалось, что американская компания Kalashnikov USA нашла способ обойти антироссийские санкции, начав производство и продажу автоматов Калашникова в США.
Тогда же в «Калашникове» заявляли, что переориентировались на новые оружейные рынки, благодаря чему полностью заместили потерянные объемы поставок в США.
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