США ограничили импорт российского огнестрельного оружия

Соединенные Штаты ввели ограничения на ввоз из РФ некоторых видов огнестрельного оружия российского производства.

Ограничения затронут «импорт определенного вида российского огнестрельного оружия» и боеприпасов, заявили в Госдепартаменте США, передает РИА «Новости».

Эти ограничения решили ввести в связи с тем, что РФ якобы применила химическое оружие, они начнут действовать ориентировочно после 7 сентября, когда документ официально опубликует американское правительство. Санкции будут действовать минимум год.

В 2015 году сообщалось, что американская компания Kalashnikov USA нашла способ обойти антироссийские санкции, начав производство и продажу автоматов Калашникова в США.

Тогда же в «Калашникове» заявляли, что переориентировались на новые оружейные рынки, благодаря чему полностью заместили потерянные объемы поставок в США.