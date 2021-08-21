В Роскосмосе перенесли запуск автоматической межпланетной станции на Луну

Роскосмос перенес запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» с космодрома Восточный с октября 2021 года на май 2022 года для дополнительной отработки приборов космического аппарата, информирует пресс-служба госкорпорации.

«Переход на второе «пусковое окно» вызван выявленной в ходе наземной экспериментальной отработки необходимостью дополнительного подтверждения заявленных характеристик приборов, агрегатов и двигательной установки «Луны-25» в условиях, максимально приближенных к космическому пространству, которые можно провести на Земле», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

В госкорпорации отметили, что «Луна-25» должна стать первой в истории современной РФ станцией, запущенной к Луне. Предыдущий аппарат «Луна-24» Советский Союз запустил в 1976 году. Первоначально, согласно открытым данным, «Луну-25» планировалось запустить в космос в 2014 году, но это переносили из-за неготовности космического аппарата.

Уточняется, что межпланетная станция полностью укомплектована штатными образцами приборов и систем, но существует необходимость проведения проверок для обеспечения требуемой надежности первой российской миссии на Луну.

«Результаты завершенных на текущий момент критически важных для наземной экспериментальной отработки космического аппарата испытаний выявили необходимость проведения дополнительных исследований, в том числе с учетом баллистических условий перелета к Луне», – добавили в госкорпорации.

В феврале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что планируется выполнить три пуска по федеральной космической программе с космодрома Восточный в 2021 году, также готовим к концу года пуск «Луны-25».

Главная задача миссии «Луна-25» – отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района Южного полюса Луны. Старт «Луны-25» намечен с космодрома Восточный ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Примерно через десять суток после запуска станция должна осуществить мягкую посадку в окрестностях южного полюса Луны: основной район расположен севернее кратера Богуславского, а резервный – юго-западнее кратера Манцини.