Россия призвала спецпосланника США по Ирану не быть пессимистичным

Шанс на восстановление иранской ядерной сделки есть, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он прокомментировал интервью спецпосланника США по Ирану Роберта Мэлли, в котором тот заявил, что Вашингтон готовит ряд запасных вариантов на случай, если вернутся к сделке не удастся. Ульянов обратился к Мэлли: «Слишком рано быть пессимистичным, дорогой Роб». Как отметил постпред России, «переговоры в Вене скоро возобновятся». Шансы на возобновление Совместного всеобъемлющего плана действий кажутся ему «реальными, хотя, конечно, не полностью гарантированными». Ульянов считает, что «участники должны проявить творческий подход к оставшимся неровностям», передает ТАСС.

Напомним, США допустили возможность провала переговоров с Ираном по атому. Gосле выхода США из ядерной сделки Тегеран отказался от обязательств по СВПД и приступил к обогащению урана до оружейного уровня.