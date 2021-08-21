Мнение: Три женщины в кино Ю. Райзмана

Про три интересных фильма одного советского режиссера хочу рассказать.

Точнее про трех героинь и три любовные стратегии.

Режиссер Юлий Райзман.

"Машенька" (1942)

"Странная женщина" (1977)

"Время желаний" (1984)

1. Первая Маша из фильма "Машенька".

Она познакомилась с Алексеем, красивым и чернобровым, но он не пришел на свидание, на которое сам ее позвал.

Недолго думая, Маша стала искать его и нашла.

Маша наивна и чистосердечна, прямолинейна и проста, в силу этого она не очень нравится Алексею, кажется хорошим товарищем, а не интересной девушкой.

Тем не менее по-человечески он к ней привязывается, его подкупает ее щедрость и доброта. Она выхаживает его от тяжелой болезни, она уговаривает его поступать в институт, между ними завязывается дружба.

Все вокруг знают, что Маша влюблена в него, и под внутренними щипцами Алексей пытается Машу поцеловать.

Но Маша заявляет ему, что пока он ее не любит, целоваться она с ним не может.

Она обещает, что сразу же поцелует его сама, как только увидит, что он ее полюбил.

Алексей изо всех сил пытается Машу полюбить, но… отвлекается на ее подругу, которая флиртует с ним. Эта подруга противоположность прямолинейной и простой Маше, кокетливая и непростая.

Увидев как они целуются за ее спиной, Маша рвет с Алексеем дружбу.

А вскоре начинается война.

На войне Маша работает военным врачом и однажды встречает Алексея.

Их встреча мимолетна, но если до этой встречи Алексея мучило чувство вины перед Машей, после встречи он начинает чувствовать совсем другое.

Он пишет ей письмо, которое Маша никогда не получает, и там он описывает, как сожалеет, что потерял Машу.

Он переоценивает значимость Маши и теперь чувствует к ней любовь.

И когда они встречаются в следующий раз, так же, на фронте, он бросается к Маше и она целует его, как и обещала, сразу поняв, что теперь он любит ее.

Назовите все причины, почему у Маши выросла СЗ?

2. Вторая героиня – Женя из фильма "Странная женщина".

Женя – это Анна Каренина.

Больше всего Женя хочет любви и любовь понимает как страсти-мордасти.

Работать юрисконсультом ей скучно, муж ей надоел, поскольку с ним нет никакой романтики.

Она влюбляется в ученого и заводит с ним роман.

Николай хоть и делает к ней шаги сначала, вскоре обалдевает от ее скорости и напора.

Она приезжает к нему, сбежав из заграничной командировки, куда поехала с мужем, и начинает прыгать у него на мозгах, мешая работать. Романтики ей и тут не хватает. Она читает ему лекции, что женщин надо завоевывать и женщины должны быть слабыми, но говорит это очень жестко, резко и доминантно.

Узнав, что Женя ушла от мужа и бросила сына, Николай грустно предлагает ей жить вместе, но делает это под такими щипцами, что Жене это очевидно. В разочаровании от предательства любовника Женя бежит на вокзал, но не кидается под поезд как Анна, а уезжает в провинцию к маме.

Там она долго хандрит, лежит два месяца в постели без сил, потом понемногу начинает работать, тоскует о сыне, смакует свою боль, но вскоре идет на поправку.

Ее поправка – это юный и пылкий юноша, лучшая версия Вронского. Этот юноша разыскивает ее давно, он влюбился в нее еще на вокзале, где она не кинулась под поезд, а купила билет. Юноша начинает преследовать ее и поджидать на каждом шагу, а она ворчит и отчитывает его за это. Но в тайне ждет его и дает ему шанс ее завоевать.

О чудо, она получила точно такого рыцаря, о котором рассказывала когда-то своему любовнику, как мужчина должен завоевывать женщину.

Похоже на то, как если бы Анна Каренина не умерла под колесами, а наелась колес и у нее начались бы приходы.

Финал у фильма открытый. Женя едет к сыну, а юный рыцарь следует за ней, несмотря на все ее запреты. Мама Жени улыбается ему на вокзале.

Галлюциногенную часть не будет обсуждать, а вот часть про любовника очень интересна.

Как думаете, почему он так разочаровал Анну-Женю? По той же причине, что и Вронский у Толстого.

3. Третья героиня, самая интересная, – Света из фильма “Время желаний”.

Света ищет мужа среди известных писателей и композиторов.

Она талантливая косметичка и ее богатые клиентки ей помогают знакомиться, чтобы иметь ее расположение.

Света очень симпатичная и мужчины охотно интересуются ей, но Свете не нужны просто романы, ей нужен муж, причем муж безумно влюбленный и желательно с первого взгляда.

Вся ее тактика, немного резкая и довольно прямая, заточена под эту цель.

Ее бывший муж – мелкий хищник, под гипнозом которого Света до сих пор частично находится, но стремится с этим порвать. Она хочет быстрей выйти замуж в том числе и для этого, как Ира от Ромы.

Она находит себе жениха, скучноватого чиновника, но решает на нем остановиться, потому что он очень влюблен, в отличие от более ярких кандидатов, которые всего лишь увлечены.

Она стремительно выходит за него замуж и вскоре меняет его квартиру на большую в центре, покупает шикарную мебель, ловко налаживает отношения со взрослым сыном мужа, который сначала считал ее врагом, отправляет его работать за границу. У Светы все везде схвачено, везде свои люди, она очень активная и очень разумная женщина, отличный стратег.

Муж обожает ее все больше и готов на нее молиться. И в нескольких эпизодах режиссер показывает, почему, с высокой психологической точностью.

Когда мужу кто-то звонит, Света сейчас же выходит из комнаты и закрывает на кухне дверь, чтобы не мешать. Ему приходится убеждать ее, что у него нет секретов от нее. Она ведет себя очень деликатно.

Когда у него поминки первой жены, она накрывает стол для гостей и уходит, чтобы не мешать. А когда приходит под конец торжества, всех очаровывает и располагает.

Когда у них с мужем возникает конфликт из-за ее желания продать дачу и обменять квартиру, она сначала показывает негодование, но потом быстро уступает ему и рвет официальное разрешение на обмен, которого добивалась два месяца. Вскоре муж сам соглашается со всеми ее идеями, поскольку иначе не может спать. Она его очень благодарит за это.

Только одного не могла рассчитать Света.

Она выбивает муж высокую должность в министерстве, стратегически верно выстроив диалог с его шефом, муж получает важное кресло и личного водителя, но его сердце не справляется со стрессом.

Он тихий человек, ведомый своей женой и амбициозная должность оказалась ему не по силам.

В конце фильма Света потрясена смертью мужа. Все же она любила своего мужа, хоть и была слишком амбициозна за его счет.

Как думаете, почему у Светы воплотились почти все планы? И почему она не рассчитала силы мужа?