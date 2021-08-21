Мнение: Хиджабом по…

Хиджабом по …

Этот пост будет полон трюизма, но не высказаться про Афган, не то что бы нельзя, просто не хочется.

Ушли пиндосы из него, как говорится “на все деньги”. Не, конечно понятно, что их присутствие в этой стране было игрой в “горячую картошку” но коллективный байден выронил её из своих старческих лапок, так словно у талибана в этот день был какой-то муслимский праздник и он очень хотел их порадовать.

Ну, во-первых это красиво. Красиво оба раза. И фотки один в один повторяющие натуральный Сайгон, прекрасны. И наоборот, те фотки где по мосту из Афганистана едут советские броневички с развернутыми ещё красными знаменами и надетыми орденами, а рядом те где на том же мосту брошены броневички американские. А где звезднополосатые знамена? Их пришлось сжечь.)

Страшные по своей сути кадры где люди болтаются, или валятся с колес американских самолетов, состоят из символизма чуть более чем полностью.

В общем графическая оболочка у пиндосского драпа офигенная. И теперь на долгие годы, а возможно и навсегда, будет символом байденовской америки, и сша в целом.

Но за всем графическим символизмом стоит суть. И она проста и понятна всему миру, от надменного элитария, до отсталого дикаря. США ослабли. США больше не могут. США бросают аборигенских союзников. И тут бы США как тому старому петуху из анекдота, показать молодому “что он не курица”. А что на деле? Старый петух из анекдота кудахчет с трибуны отмазки о том что “так и было задумано”. Что это они с терроризмом боролись, а не демократию несли и новое афганское общество строили. Надо же! Кто бы мог подумать? Ведь все это время вы прикрывали все свои интервенции именно криками о том что вы несете дикарям свободу и демократию. А вона че оказалось. Чисто “борьба с терроризмом”. Ну, и как, побороли? Просто там вроде как “террористы” к власти после вас пришли… Не?

Что же теперь видит любой простой Абдула, готовый умереть во имя Аллаха? Он видит что в цементных ногах колосса маловато арматуры и многовато песка. Что глыбища заокеанского сагиба оказалась бумажным тигром, и стоит поднажать… “Получилось у талибана, выйдет и у нас!”

А что видит любой Абдула (Микола, Янек, Педро), поверивший “белому господину” и поставивший на него свое будущее, благосостояние и жизнь? Он видит как земля со свистом приближается к нему, слетевшему с шасси американского транспортника. Нет, не у тех трех с плюсом человек что засняла камера, и даже не у всех тех кого она не засняла в падении. У всех вообще, кто поставил на янки и их друзьяшек.

Помогая товарищу с темой по карикатуре я нарисовал приложенный сюда эскиз.

Но сам я не стану его дорисовывать. Потому что мне очень жаль тех людей которые пошли за оккупантами. В стране где основной профессией является бегать с автоматом или растить наркоту, они выучили язык, устроились (явно не без бакшиша) мыть посуду и стирать засраные пиндосские портки на американскую базу. А то и этого не делали. Я полагаю многие из них видели в пиндосах не доброго, богатого хозяина, а надежду на будущее. Не оккупанта, а посланца мира где женщине не нужно носить вонючий черный мешок на лице, а мужчине нет необходимости торчать жопой против солнышка хуйнацать раз в день. Где можно жить не в 16 веке, а в 21м.

И что же им сказал этот символ по результату своей деятельности? Он сказал что пришел в их страну не ради них. А только ради такого охуенного себя. Вон германские подпиндосники уже официально заявили что не заставляли афганских переводчиков на уберменшей работать. Што ж, швайны, в следующий раз вам уже придётся заставлять аборигенов с вами сотрудничать. У всех кому вы предложите поработать на вас на очередной натовской базе в глазах отразится стремительно приближающаяся к ним твердая земля Кабула, и что случись, спиной вам к ним лучше не поворачиватся.

Нет, я не идеализирую людей. Натовцы найдут себе новых переводчиков, прачек, шлюх, и даже полицаев. В поисках денег на прокорм семьи или ещё каких выгод и надежд, люди будут прыгать даже не на подножку навсегда уезжающего домой поезда американской гегемонии, а даже на шасси улетающего самолета. Но осадочек у них уже отложился.

Людей жалко. Даже победивших талибов немножко жаль. Поймите меня правильно, они все еще не доказали мне что не просто ебаные муслимские отморозки, способные только убивать своих сограждан, во имя выдуманного боженьки и рушить свое историческое наследие. Я не кричу как некоторые прикинувшиеся левыми шизики, что “марионеточное коррумпированное правительство свергли новые муслимские большевики”. Но для прихуевших людей, которым страна свалилась буквально в руки, эти бородачи ведут себя (пока) на удивление адекватно. Отрубленные руки воров, бабы в хиджабах и прочее средневековье, наверняка в головах многих из них является добром и антонимом “бездуховному западному влиянию”, при котором все так же можно было растить мак и трахать “танцующих мальчиков”, но Родина катилась в жопу. Они сейчас выглядят как детишки которых от чего-то пустили во взрослую половину дома. И они отчаянно пытаются доказать взрослым вовне и согражданам внутри, что достойны такой чести. “Спорт? Можно играть в крокет и футбол! Вы же любите футбол? Культура? О да, мы очень культурные. Мы отрубим ятаганом голову любому кто посмеет грабить музеи! Свобода слова? Конечно! Просто не пишите о нас плохо, и все. Бабы? Они могут выходить из дома без мужика, совсем как у вас. Но только в хиджабе. Можно ли им учится и баллотироваться? А это обязательно? Ну тогда наверное немношко можно… Но в хиджабе! Трахать 12леток?! Эй мамуны, кто опять трахнул 12летку! Несите ятаган! Видите, взрослые дяди, мы уже несем ятаган! Граница? О, не волнуйтесь, граница на замке, нам бы тут внутри переварить и разобраться, не время нам ща про интервенцию в Таджикистан думать”

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А что будет когда придёт время? Ну вот оно и покажет. Выйдет ли “талибан”, или то во что он превратится, на уровень общемирового приличия, или обосновавшись обнаглеет и выйдет уже на новый виток стандартного афганского пиздеца? Не знаю.

Но я знаю, что с победой бородатых муслимов, произошло ещё одно знаковое историческое событие. К добру или к худу? Ну для Америки к худу, и поэтому для всего остального мира к добру. А вот как для Афганистана? Тут, посмотрим. Но хуже чем при пендосах будет вряд ли. Но это не точно.

(с) Даня Кузьмичев

http://blog.dahr.ru/?p=17804 – цинк

Текучка по Афганистану как обычно тут https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Более прочего сегодня улыбнуло вот это:

1. Почтовый ящик Госдепартамента США для заявлений на получение визы афганских переводчиков возвращал почту, так как он был заполнен еще до нападения талибов на Кабул

2. Посольство США в Кабуле сожгло паспорта афганских граждан, подавших заявления на американские визы, чтобы паспорта и личные данные не попали в руки талибам. Теперь владельцы утерянных паспортов не могут оформить бумаги на эвакуацию.

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