Украинские силовики 25 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе

Вооруженные силы Украины за минувшую неделю 25 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР), сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«За неделю зафиксировано 25 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. Противник вел огонь по населенным пунктам республики, применяя минометы калибром 120 и 82 мм, различные типы гранатометов и стрелковое оружие», – приводит Донецкое агентство новостей слова Басурина.

По его словам, под обстрелы со стороны украинских силовиков попали поселок шахты «Трудовская», окрестности бывшего донецкого аэропорта, поселки и села Старомихайловка, Лозовое, Спартак, Веселое, Крутая Балка, Жабуньки на донецком направлении, поселки шахты им. Гагарина, Доломитное, Гольмовский на горловском направлении, Белая Каменка, Ленинское на мариупольском направлении.

Также Басурин добавил, что огнем украинских военных на западе Донецка было повреждено ограждение жилого дома. Он отметил, что факты нарушений в оперативном порядке доводились представителям украинской стороны в СЦКК с целью своевременного принятия мер к нарушителям перемирия.

Ранее руководитель ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Вооруженные силы Украины готовили теракт с помощью ударного беспилотника.

В воскресенье ВСУ обстреляли подконтрольный провозглашенной ДНР город Горловка из минометов.