 

«Страна.ua» обещала сопротивляться попыткам Киева заблокировать издание

21.08.2021, 4:32, Новости дня
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В ближайшее время власти Украины, вероятно, попытаются заблокировать сайт издания «Страна.ua», сообщила заместитель главреда Светлана Крюкова.

Она ожидают, что такую попытку украинские власти предпримут «сегодня-завтра». «Страна.ua» собирается «сопротивляться, искать альтернативные источники, как возобновить работу». При этом Крюкова выразила надежду, что блокировки все же «не произойдет», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».

Ситуацию она назвала «стрессовой, но привычной». По словам Крюковой, один из членов СНБО Украины сообщил ей, что решение о санкциях против главреда сайта «Страна.ua» Игоря Гужвы оказалось «неожиданным для многих». Она предположила, что решение СНБО не будет рассекречено. Сейчас сам Гужва находится в Вене, но коллектив издания не собирается покидать Украину.

Напомним, СНБО ввел персональные санкции против судей в Крыму, представителей российского военного командования, СМИ, а также внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача. В частности, санкции были введены против Гужвы.



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