Премьер Украины встретился с Константинопольским патриархом

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль рассказал, что «лично поприветствовал» на Украине патриарха Константинопольского Варфоломея.

Он назвал визит патриарха «символическим» для Украины. Константинопольская делегация «примет участие в торжествах к 30-й годовщине восстановления независимости» страны, сообщил Шмыгаль. Он поблагодарил патриарха «за ту поддержку, которая предоставляется Украине», передает РИА «Новости».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что визит Константинопольского патриарха в страну является большой честью для него, а также для украинского государства. «Эту важную для Украины дату мы встречаем вместе с нашими лучшими друзьями», – приводит его слова ТАСС.

Замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов подчеркнул, что каноническая Украинская православная церковь «не приглашала патриарха Варфоломея на Украину». Она не будет «принимать какого-либо участия в мероприятиях», связанных с его визитом.

«Украинская православная церковь – самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата – как будто и не существует», – сообщил протоиерей, подчеркнув, что «к ней принадлежат десятки миллионов граждан Украины, большинство ее православных верующих».

По его мнению, «было бы странно, если эти люди безразличны и для государственного руководства» Украины, где из-за «непростой обстановки политического противостояния» важны «инициативы, объединяющие народ», а не «провоцирующие конфликты».

РПЦ считает вторжение Константинопольского патриарха в церковные дела Украины в 2018 году нарушением «священных канонов» и «воли большинства православных верующих Украины», что привело к «захватам храмов, актам насилия». Большинство верующих на Украине с опаской смотрят на визит Варфоломея.

«Президент Петр Порошенко понадеялся, что «томос для Украины» поможет ему завоевать голоса электората. Не вышло», – отметил протоиерей Балашов. Нынешний визит Константинопольского патриарха вызывает опасения у жителей Украины, сказал он. «Не означает ли это, что нынешнее руководство страны намерено вернуться к прежнему курсу, то есть что власть примется активно вмешиваться во внутрирелигиозные дела?» – заявили в РПЦ.

Напомним, было опубликовано обращение деятелей науки, культуры и спорта Украины, его подписали около 20 человек. Они «с грустью констатировали, что ни один из официальных представителей» канонической УПЦ не примет участия в торжествах по случаю Дня независимости Украины, на которых планирует присутствовать патриарх.

Кроме того, в многолюдных акциях протеста приняли участие прихожане Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры, Святогорской лавры, Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве, Софрониево-Молченской Печерской пустыни. Во время акций верующие обращались к патриарху Варфоломею с призывами: «Руки прочь от святых лавр!», «Патриарх Варфоломей, мы, православные Украины, вас не ждем!», «Князь Владимир объединил крещением – Варфоломей разделяет томосом!», «Нет дискриминации УПЦ!».