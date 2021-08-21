Модные осенние тенденции для женщин за 45: чем обновить гардероб на осенний сезон

Все мы знаем, что цифры в паспорте не отражают состояние души. Тем не менее, встречая 45-летний юбилей, многие женщины раз и навсегда решают завязать с яркой одеждой и с трендовыми обновками. Многим дамам хочется “остепениться”, показывая обществу, что они вовсе не желают отчаянно молодиться. Стилисты приходят в ужас от таких решений, убеждая женщин одеваться прежде всего для себя, а не для других.

Вернуть себе желание снова ходить по магазинам не так уж и сложно. Просто представьте, как повысится ваше настроение, когда вы пройдетесь по улицам в стильных обновках. Поговорим о трендах, на которые следует обратить внимание, подбирая гардероб на предстоящую осень.

Светлые или пастельные оттенки

Стилисты считают, что дамам за 50 совершенно противопоказано носить одежду в темных и блеклых тонах. Вся эта траурная палитра не красит ваше лицо, делая его серым и землистым. А вот яркие, пастельные и светлые оттенки, напротив, придают вашей коже моложавый румянец.

Этой осенью безусловными цветовыми хитами станут бежевый и оливковый. Также хорошо дамам в возрасте подходят кремовые, небесно-голубые, лавандовые и пудровые оттенки. Если же вы выбираете костюм в более темной цветовой гамме, тогда надевайте светлую блузу или яркий шейный платок.

Яркие аксессуары

Монохромный тотал-лук симпатично смотрится с парочкой ярких акцентов. Приобретите на осень белые брюки и белый свитер крупной вязки. Наденьте к комплекту пальто благородного песочного оттенка. Крупная декоративная цепь, металлический браслет и сумка-конверт цвета хаки сделают ваш простой осенний образ потрясающе стильным.

Принты

В сторгий деловой образ можно внести принтованные элементы. Например, миди-юбку с геометрическим рисунком, клетчатый пиджак или блузу с абстрактным узором. Составляя повседневный образ, следите за тем, чтобы он не был перегружен принтованными вещами.

Достаточно одной яркой детали в образе. Например, элегантной черно-белой блузы с вертикальными полосами или “пятнистого” кардигана. Помните, что правильно подобранный узор на одежде способен сделать силуэт чуточку стройнее.

Бохо-стиль

В переходный период стилистика бохо останется актуальной. Тут и многоярусные платья с длинными рукавами, и асимметричные туники, которые можно носить с брюками прямого кроя, и длинные юбки, и платья-рубашки. Что может быть лучше, чем стильная одежда, которая не сковывает движений? Только одежда, подчеркнутая парочкой аксессуаров.

Пальто и тренчи

И хотя стеганые куртки могут быть более функциональными и теплыми, стилисты предлагают дамам в возрасте при выборе верхней одежды на осень отдавать предпочтение старой доброй классике.

Выбирайте элегантное пальто прямого кроя в светлых тонах и классический тренч песочного оттенка. Женщинам, которые не боятся экспериментировать, хочется посоветовать яркие плащи с рисунком.

Трикотаж и кожа

Трикотажные и кожаные изделия снова вернулись в моду. Для достижения потрясающего визуального эффекта стилисты советуют комбинировать уютные свитера с элегантными кожаными миди-юбками.

Также на осень вы можете приобрести кожаную куртку-косуху, брюки из экокожи или юбку с запахом. Комбинировать кожаные модели можно с чем угодно: с хлопком, денимом, шерстью и даже креп-шифоном.

Плюшевые куртки или пальто

По-прежнему остаются актуальными плюшевые куртки и пальто. Не бойтесь покупать эти уютные вещички из искусственного меха или флиса. Максимально простой крои и нейтральные оттенки позволят вам носить эту вещь с любимым брючным костюмом.