Как надо заготавливать базилик, с которым даже пресные макароны покажутся деликатесом (простой способ – 5 минут делов)

Базилик – душистая зелень, незаменимый в кулинарии продукт. Он славен не только своим ароматом, но и универсальностью, ведь его используют для приготовления любых видов блюд: от супов и соусов до десертов и прохладительных напитков.

Как правило, базилик ассоциируется с итальянской кухней, но любят его по всему миру. Традиционно итальянцы используют зеленый базилик и добавляют его в пасту, пиццу, салаты, ризотто. На Кавказе и в азиатских странах любят фиолетовый, с ним готовят тушеное мясо, рагу и другие блюда.

Как заготовить базилик на зиму

Один из способ сохранить ароматную пряность на зиму – заготовить в оливковом масле с чесноком.

Для этого потребуются крупные листья базилика, зубчики чеснока и маленькие стеклянные баночки с завинчивающимися крышками.

Свежие листочки базилика нужно промыть и обязательно просушить, чтобы на них не было влаги.

Положить в чистую сухую банку горсть листьев, добавить очищенный зубчик чеснока, затем сверху положить еще горсть листьев. Затем влить оливковое масло, добавить еще несколько листочков, примять их ложкой, чтобы избавиться от пузырьков, и долить еще масла.

Закрутить баночку винтовой крышкой и убрать на хранение в холодильник.

Что можно приготовить с базиликом

Эту ароматную приправу кладут в первые блюда: гаспачо, томатный классический суп, вегетарианский суп из чечевицы, холодный суп из авокадо, суп-пюре из тыквы.

Ее добавляют в салаты: из помидоров с рукколой, из картофеля и печени, капрезе, теплый из баклажанов и вяленых томатов, с курицей, кукурузой и сухариками, с картофелем с фасолью.

Базилик – ингредиент разных соусов: к мясу, курице, пицце.

Также его используют для приготовления яичницы, пиццы, пасты, спагетти, равиоли, сэндвичей, рулетиков из кабачков, запеченного картофеля, брускетты, фаршированной тыквы, овощей на гриле.

С базиликом готовят говяжьи стейки, свиные ребрышки запеченные, биточки из мясного фарша.

Хорошо сочетается эта зелень с рыбой и морепродуктами. Можно приготовить креветки, осетра горячего копчения, фаршированную скумбрию, пирожки с семгой.

Базилик добавляют в освежающие лимонады и смузи, коктейли и ягодные летние напитки.