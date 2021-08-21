США ограничили экспорт ядерных технологий

Госдеп США объявил о новых дополнительных ограничениях на экспорт ядерных и ракетных технологий и оборудования.

США с седьмого сентября вводят ряд ограничений, которые коснутся «экспорта ядерной и ракетной продукции и технологий», передает РИА «Новости».

В Вашингтоне объявили, что ограничения вводятся в связи с «применением РФ химического оружия» и начнут действовать ориентировочно после седьмого сентября, когда документ будет официально опубликован на сайте правительства. Ограничения будут действовать по меньшей мере в течение 12 месяцев.

Ранее США объявили о новых санкциях по «Северному потоку – 2», а также ввели ограничения на ввоз из РФ некоторых видов огнестрельного оружия российского производства.