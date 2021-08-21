Этап предвыборной агитации политических партий в СМИ начался в России

С 21 августа в РФ стартует очередной этап парламентской избирательной кампании – предвыборная агитация партий в СМИ, сообщила секретарь ЦИКа Наталья Бударина.

«Она завершается 16 сентября», – сообщила Бударина. Председатель ЦИКа Элла Памфилова призвала федеральные каналы «уделить время партиям, чтобы дать возможность избирателю максимально ознакомиться с политическим спектром, с партиями, которые идут на выборы», передает «Интерфакс».

Прежде участники выборов могли раздавать листовки, вывешивать баннеры и плакаты, но агитация на ТВ, радио и в газетах начинается за 28 дней до выборов. Зарегистрированные для участия в выборах партии имеют право на бесплатный теле- и радиоэфир, а также печатные площади в равных объемах, также агитация может быть оплачена из избирательных фондов, передает ТАСС.

Ролики и выступления участников выборов будут показывать Первый канал, «Россия-1», «Россия-24», «ТВ Центр» и ОТР. Также они получат время на «Радио России», «Маяке» и «Вестях ФМ». Бесплатная агитация в теле- и радиоэфире будет вестись только по рабочим дням. В связи с этим бесплатные ролики появятся в эфире только в понедельник, 21–22 августа возможно только платное размещение.

24 августа запланированы первые дебаты. Они пройдут на Первом канале. 30 и 31 августа дебаты состоятся в эфире каналов «Россия-24» и «Россия-1». Также 30 августа будут дебаты на каналах «ТВ Центр» и ОТР.

В список общероссийских государственных печатных СМИ, в которых может вестись бесплатная агитация, вошли «Российская газета», «Парламентская газета», «Башкортостан», «Республика Башкортостан», «Кызыл тан», «Омет», «Толон», «Крымская газета», «Вечерняя Москва», «Тихоокеанская звезда», «Молодежная газета» и «Чувашская женщина».

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.