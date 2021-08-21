 

Британец заявил, что его с женой жестоко избили талибы в Афганистане

21.08.2021, 3:38, Новости дня
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Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) напали на британца и его жену, когда те направлялись в центр эвакуации из Афганистана, сообщают СМИ.

Британец рассказал, что получил от посольства по электронной почте письмо. В письме содержалась инструкция, которая предписывала прибыть в отель Baron в Кабуле, откуда британцев направят на эвакуационный рейс. На первом же КПП мужчину и его супругу, предъявивших «документы, электронные письма, информацию от МИДа», жестоко избили талибы. Британцу и его жене велели вернуться домой, снова выходить на улицу они боятся, передает РИА «Новости» со ссылкой на Independent.

«Они сказали, что нет никакого способа нам добраться до отеля и что мы должны вернуться, или они будут стрелять», – сообщил британец. Кроме того, в аэропорт Кабула, по его словам, беспрепятственно пускают только американцев. Предположительно, поэтому британцам приходится сначала приезжать в другое место сбора. Мужчина призвал Форин-офис помочь его семье добраться до нужного отеля.

Напомним, СМИ со ссылкой на источники сообщили, что министр обороны США Ллойд Остин на брифинге по телефону с членами Палаты представителей американского Конгресса сообщил о случаях избиения американцев боевиками.



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