СOVID-сертификаты стали доступны пользователям iOS в приложении “Дія” – Минцифры

“Только-что мы получили подтверждение от AppStore. Теперь владельцы iOS, которые прошли полный курс вакцинации, смогут сгенерировать свой COVID-сертификат в “Дії”, – говорится в сообщении.

В Минцифры отметили, что если пользователи ранее регистрировались на бета-тест, то надо удалить тестовую версию “Дії” и обновить приложение в AppStore.

Чтобы сгенерировать сертификат, нужно в обновленной версии “Дії” нажать “Услуги” и выбрать “COVID-сертификат”, а дальше – “Получить сертификат” и “Дія.Підписом” подписать запрос, рассказал в Telegram глава Минцифры Михаил Федоров.

Уже получила свой COVID-сертификат в “Дії” бывшая замглавы Национальной службы здравоохранения Украины Оксана Мовчан. Она написала в Facebook, что для того чтобы документ появился, ей пришлось удалить приложение, а затем снова установить.

https://www.facebook.com/oksana.movchan.31/posts/4220202851388678

В то же время, пользователи под постом Мовчан жалуются на баги приложения, отмечая, что после его обновления появляется услуга, но сертификат сформировать не удается.

“Я думаю, все сегодня бросились тестировать и из-за нагрузки система виснет, завтра все получится”, – подчеркнула Мовчан.

Контекст:

29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использовать иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.

1 июля в Украине начали бета-тестирование COVID-сертификатов для гаджетов на iOS, а 17 августа – на Android.

14 июля Кабинет Министров определил срок действия COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Украинский сертификат вакцинации будет действовать в течение 180 суток.

В МИД рассказали, что Украина ведет переговоры о взаимном признании COVID-сертификатов и свидетельств о вакцинации против коронавируса со всеми европейскими странами.

4 августа украинские сертификаты вакцинации против COVID-19 в приложении “Дія” успешно прошли техническое оценивание со стороны Европейского союза.

ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении “Дія” соответствуют европейским, сообщали в Министерстве цифровой трансформации 19 августа.

Украина – одна из первых в списке стран – не членов Европейского союза, чей паспорт вакцинации будут признавать полностью и использовать, как и европейский сертификат, на территории ЕС, заявлял 17 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он объяснял, что украинцам не надо дополнительно получать международный сертификат для поездок в ЕС, поскольку можно будет путешествовать по электронным документам.

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