 

Мнение: Обязательные примечания

21.08.2021, 3:16, Разное
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Вот так теперь выглядит стандартная подпись "Дождя" после внесения https://colonelcassad.livejournal.com/6999960.html "Дождя" в список иностранных агентов.
Одни иностранные агенты, экстремисты, террористы и запрещенные организации.

PS. А разве в тюрьме можно давать интервью?

PS2. Плюс тайное знание от Гозмана.

В общем, все довольны
Одни довольны внесением, другие горды фактом внесения.
Прямо как в бородатом анекдоте: «Вчера на главной площади нашего города отряд ОМОНа разгонял демонстрацию мазохистов. Такого огромного удовольствия давно не получали ни те, ни другие!»

Источник: Colonel Cassad



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