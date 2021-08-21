Мнение: Обязательные примечания
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Вот так теперь выглядит стандартная подпись "Дождя" после внесения https://colonelcassad.livejournal.com/6999960.html "Дождя" в список иностранных агентов.
Одни иностранные агенты, экстремисты, террористы и запрещенные организации.
PS. А разве в тюрьме можно давать интервью?
PS2. Плюс тайное знание от Гозмана.
В общем, все довольны
Одни довольны внесением, другие горды фактом внесения.
Прямо как в бородатом анекдоте: «Вчера на главной площади нашего города отряд ОМОНа разгонял демонстрацию мазохистов. Такого огромного удовольствия давно не получали ни те, ни другие!»
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Источник: Colonel Cassad
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