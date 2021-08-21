 

Стрижки, которые утончат черты квадратного лица: модные варианты найдутся для всех

21.08.2021, 3:06, Разное
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От типа лица часто зависит выбор стрижки, ведь с помощью последней можно скрыть все недостатки и сделать красивый акцент на форме. Часто женщины не понимают этого и выбирают для себя неправильные стрижки. Поэтому стилисты сделали подборку, которая не только поможет определиться, но и покажет правильный выбор.

Эффектный объем

Отказываться от этого элемента в стрижке женщинам с квадратным лицом не стоит, ведь объем помогает скрыть высокий и слишком угловатый лоб и смягчить лицо. Объем отлично впишется в любую стрижку, и при этом можно выбирать разные размеры, густоту и длину этого элемента. Визуально волосы становятся гуще, если добавить к стрижке объем, но при этом также нужно правильно укладывать ее и дополнительно делать подкручивание или начесы, чтобы была красивая форма.

Модные стрижки

Варианты боба и контурные укладки всегда будут в тренде, ведь это возможность не просто скрыть форму лица, но и сделать образ ярче и эффектнее. Боб делает акцент на зоне скул и глаз, подчеркивает индивидуальность и подходит для тонких и тусклых волос. С помощью стрижки можно визуально приподнять пряди и сделать акцент на их густоте.

В сочетании с косой удлиненной челкой это выглядит не просто эффектно, но и очень стильно и современно. Стилисты советуют также подбирать разные тонирования или окрашивания, чтобы пряди выглядели изящнее.

Стрижку можно укладывать по-разному, от этого зависит общий вид и то, как лицо будет смотреться в целом. В технике также лучше отказаться от резких прямых срезов и отдать предпочтение волнистым, слегка непослушным прядям.

Открытые скулы, немного волос на затылке для обьемности – и красивая модная пикси готова. Такая прическа относится к контурным, но при этом можно менять укладку прядей и готовый результат. Так же, как и боб, эта стрижка отлично впишется в образ любой женщины и поможет скрыть неправильную или слишком острую форму лица.

Варианты с каре помогают добавить волосам обьемности и также поиграть с формой лица. От типа среза и наклона передних прядей зависит то, как в целом будет выглядеть стрижка и насколько интересно получится подчеркнуть образ.

С косой непослушной челкой простая стрижка каре выглядит намного интереснее и оригинальнее. Это создает дополнительный объем на голове, и волос кажется намного больше, даже если они тусклые и нуждаются в уплотнении.

Для женщин в возрасте отлично подойдет короткая контурная стрижка, которая спереди будет создавать дополнительную объемность и при этом максимально открывать лицо.

Длинные и непослушные

Кудрявые волосы способны украсить любой образ и сделать его максимально изящным и эффектным. С помощью волнистых прядей можно спрятать неправильную форму и сделать акцент на своей внешности.

Если добавить сюда челку неправильной формы с удлинением, то можно получить довольно яркий и неординарный образ на каждый день, ведь такая прическа легко впишется в любой стиль.

Волнистые волосы помогут скрыть овал лица и сделать акцент на зоне глаз. Это идеальный выбор для обладательниц густых волос.

Девушкам с прямыми волосами и челкой также отлично удастся скрыть форму лица и добавить акцент на глаза.



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