Ошибки, которых следует избегать при ношении джинсов клеш после 40: как выбрать “правильные” штаны

Мода не стоит на месте. То, что раньше казалось непопулярным и устаревшим, сейчас снова занимает топовые модные позиции и хорошо сочетается с современными вариантами одежды. Джинсы клеш не исключение, ведь сейчас это модный выбор. Предлагаем ознакомиться с подборкой образов, которые мы для вас составили. Это поможет вам избежать ошибок при покупке этого фасона одежды.

Оригинально и эффектно

Женщины в возрасте 40+ часто ограничивают свой выбор определенным типом одежды. Делать этого не стоит, ведь в любом возрасте представительницы прекрасного пола могут выглядеть эффектно и современно.

При выборе брюк обязательно надо обращать внимание на размер и не покупать слишком маленькие модели. Тесная одежда некрасиво смотрится и создает неприятные ощущения при движении. Подобрать брюки своего размера поможет консультант.

Сейчас в тренде широкий низ, поэтому нужно также обращать внимание на форму брюк. Чем она эффектнее, тем красивее будет смотреться образ в целом.

Популярные ошибки

Возрастные красотки часто пытаются скрыть не только свою фигуру, но и руки или грудь, поэтому выбирают мешковатые и слегка широкие блузы и кофты. Такая одежда будет эффектно смотреться с обтягивающим низом, но с широкими брюками данное сочетание выглядит нелепо.

Обязательно к джинсам клеш нужно подбирать обтягивающую кофту или блузу. Для лета идеальным вариантом будет светлая футболка или бра с красивым принтом. Здесь можно включить воображение и подобрать что-то действительно эффектное и интересное. Обращайте внимание на цвет изделия. Он должен гармонировать с вашей внешностью.

Часто женщины не хотят носить пояс на брюках, тем самым отказываясь от идеи еще раз эффектно подчеркнуть талию и сделать на ней мягкий акцент. Стилисты предлагают к джинсам клеш надевать узкий пояс. Если фигура немного полновата, от пояса тоже лучше не отказываться. Чем он шире, тем лучше можно скрыть недостатки фигуры, подчеркнув женственные нежные формы.

Красивая пряжка на ремне поможет подчеркнуть образ и добавит в него нотки эффектности и оригинальности.

Не стоит выбирать джинсы с низкой посадкой, ведь с возрастом зона живота становится проблемной и требует дополнительной коррекции. Лучше выбрать вариант с высокой посадкой, который поможет достичь эффекта фигуры песочных часов. В таком случае сочетать джинсы будет правильно с боди или топом. Ни в коем случае не стоит опускать низ кофты или блузы на джинсы. Его нужно заправлять в брюки, чтобы фигура была видна.

Модный лук

Женщины часто экспериментируют в плане размеров и длины джинсов. Многие стилисты считают такую идею провальной и не советуют выбирать слишком длинные брюки. Нужно акцентировать внимание на красоте ножек, а не скрывать их под широким клешем. Поэтому джинсы нужно выбирать, исходя из своих мерок и не экспериментировать в этом плане.

Сейчас в тренде слегка укороченные модели, которые помогают подчеркнуть женственность образа и при этом не выглядят вульгарно.

Эта современная интерпретация стиля ретро пришлась по душе многим модницам.

Варианты сочетания

Совмещать джинсы клеш можно с разными вариантами обуви, начиная от простых повседневных кроссовок, заканчивая эффектными туфлями.

За счет своей интересной формы джинсы клеш будут выглядеть эффектно и стильно в любом сочетании. Главное – правильно подобрать свой размер и не делать акцент на слишком длинных штанинах, ведь это может негативно сказаться на общем образе.

Современная тенденция на джинсы клеш поможет разнообразить гардероб, сделает женский стиль более ярким и интересным. Такие брюки отлично подходят для женщин в возрасте 40+. Стиль ретро отлично вписывается в современные модные тренды и новинки сезона. Главное – выбрать правильные сочетания одежды.