 

Меркель в разговоре с Путиным заявила, что замена срока Навальному на реальный неприемлема

21.08.2021, 2:52, Разное
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После проведения последних переговоров с президентом РФ в статусе канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что поговорила с Владимиром Путиным об освобождении оппозиционного политика Алексея Навального.

«Замена срока Навальному на реальный, по нашему мнению, неприемлема», — сказала Меркель.

Она также отреагировала на предложение Навального расширить санкции, отметив, что в ЕС это обсуждают, но «сейчас экономическую коррупцию и санкции соединить не так уж и просто».

Путин в свою очередь на вопрос журналиста Frankfurter Allgemeine об освобождении Навального ответил, что «фигурант осужден не за политическую деятельность».

Меркель также выразила озабоченность по поводу признания трех германских НПО «нежелательными» в России. Генпрокуратура РФ признала «нежелательными» Forum Russischsprachiger Europäer e.V. («Форум русскоязычных европейцев», «ФРЕ»), Zentrum für die Liberale Moderne GmbH («Центр либеральной современности», «ЦЛС») и Deutsch-Russischer Austausch e.V. («Немецко-русский обмен», «НРО») 26 мая. В ведомстве посчитали, что деятельность этих организаций «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Ранее 20 августа президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Путина освободить Навального, который оказался за решеткой после того, как Симоновский суд Москвы заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Год назад оппозиционеру стало плохо в самолете, выполнявшем рейс Томск-Москва. Позже он впал в кому: Организация по запрещению химического оружия выяснила, что политик был отравлен боевым нейро-паралитическим веществом из группы «Новичок». После длительной реабилитации в Берлине Навальный вернулся в Москву, где его сразу же задержали, а позже отправили в колонию по ходатайству ФСИН.

Источник: Новая газета



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