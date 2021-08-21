 

Юрист объяснил требование РКН удалить приложение «Навальный»

21.08.2021, 2:44, Новости дня
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«Роскомнадзор действует правильно и последовательно в отношении ФБК* с тем, чтобы пресечь доступ граждан к экстремистским материалам», – сообщил газете ВЗГЛЯД адвокат Дмитрий Аграновский. Ранее Роскомнадзор (РКН) потребовал удалить из магазинов IT-компаний приложение «Навальный».

«Сначала ведомство блокирует соответствующие сайты, а затем другие источники распространения запрещенной информации. Сейчас РКН технически добрался до приложения. Но это не последнее его решение в отношении ресурсов Навального: пока в Сети присутствует контент ФБК*, Роскомнадзор будет не просто правомочен – а даже обязан ограждать россиян от него», – отметил юрист, адвокат Дмитрий Аграновский.

Касательно отложенного по времени решения РКН Аграновский указал, что государственные процедуры более забюрократизированы, чем деятельность тех, кто поддерживает экстремистов. «Преступность не стоит на месте, и государство не может накрыть все ресурсы сразу. Тем более, что структуры Навального были настолько разветвленными, что являлись по сути своей государством в государстве», – подчеркнул специалист.

Он напомнил, что РКН действует в соответствии с федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» и другими подзаконными актами. «А учитывая, что организации Навального признаны экстремистскими, правомочность действий РКН не должна вызывать сомнения ни у кого, в том числе – у иностранных спонсоров и советников блогера», – указал эксперт.

Основанием для решения РКН стало требование Генпрокуратуры о необходимости ограничения доступа к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией* (ФБК – признан иностранным агентом и экстремистской организацией, запрещен в России), передает ТАСС.

В Роскомнадзоре указали, что приложение «Навальный» используется «для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации», что может подпадать под статью 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации».

В июне Мосгорсуд удовлетворил административное исковое заявление столичной прокуратуры к ФБК и «Фонд защиты прав граждан» (признан в РФ иноагентом), а также к «Штабам Навального» (признан экстремистской организацией, запрещен в России). «Решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций», – заявили в суде.

Напомним, по мнению прокуратуры, связанные с Алексеем Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Мосгорсуд утвердил «меры предварительной защиты», согласно которым указанным структурам Навального было запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а с банками можно взаимодействовать только по узкому кругу вопросов.



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