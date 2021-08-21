Центр Гамалеи закончил доклинические исследования назальной вакцины

Центр имени Гамалеи готов перейти к клиническим исследованиям назальной вакцины от коронавируса, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

По его словам, «с назальной вакциной сейчас серьезный прогресс, доклиника вся сделана». Гинцбург пояснял, что данная вакцина рассматривается как второй компонент «Спутника V». Вакцина распыляется в нос с помощью специального шприца с насадкой, передает ТАСС.