 

Путин назвал условие транзита российского газа через Украину после 2024 года

21.08.2021, 2:38, Новости дня
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“Я заверил федерального канцлера, что мы полностью выполним все свои обязательства по транзитному контракту. Даже после того, как она покинет пост канцлера, Россия будет выполнять все взятые на себя обязательства. Мы делаем это сейчас и будем делать дальше”, – сказал Путин.

Он утверждает, что “Северный поток – 2” – не политический проект. По его словам, он “на 2 тыс. км короче, чем украинский транзит”, и “намного дешевле, чем транзит через украинский канал”.

“Но мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины. Но мы должны понять, на какой срок, в каком объеме. А для этого мы должны получить ответ в том числе и от наших европейских партнеров, сколько они у нас готовы закупать. Это же очевидно. Мы не можем подписать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе. А с учетом “зеленой повестки”, которая уже осуществляется в Европе, у нас стоит вопрос: будут ли у нас вообще закупать газ и сколько? Это предмет для обсуждений”, – сказал он.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что “Северный поток – 2” готов на 99%. 17 августа радиостанция Deutsche Welle сообщала, что строительство “Северного потока – 2” планируют завершить 23 августа. 

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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