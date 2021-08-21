В курице есть омега-6, а в чечевице – фолиевая кислота: какие продукты укрепляют волосы и как они это делают

Блестящие, густые и роскошные волосы – это мечта каждой женщины. Выпадение волос, утрата блеска, ломкость могут быть спровоцированы самыми разными факторами, среди которых не последнее место занимают генетика, возраст, гормональный фон, токсичность окружающей среды.

Однако в первую очередь на состояние волос влияет рацион питания. Можно избежать многих проблем, если употреблять продукты, содержащие вещества, помогающие укрепить волосы и придать им красивый здоровый блеск.

Шпинат

Довольно-таки распространенной причиной ломкости и выпадения волос является нехватка минералов, железа и омега-3 кислот.

Шпинат богат железом и содержит вещества, необходимые для выработки кожного сала, являющегося естественным кондиционером для волос. Листовая зелень также содержит омега-3 кислоты, магний, калий, кальций и минералы. Все это помогает сохранить волосы блестящими и крепкими.

Семена подсолнечника

Семена подсолнечника богаты витамином В5 (пантотеновая кислота), который способствует притоку крови к фолликулам, а следовательно, росту волос. Также семечки богаты витамином D.

Согласно клиническим исследованиям, именно нехватка пантотеновой кислоты и витамина D чаще всего является причиной выпадения волос.

Лосось

Филе лосося – источник витамина D и жирных кислот, необходимых для роста и красоты волос.

Особенно важно включать рыбное филе в свой рацион в регионах, где очень мало солнечного света, например в районах Крайнего Севера. К тому же наличие витамина D и жирных кислот в рационе необходимо не только для укрепления волос, но и для здоровья костей, кожи, ногтей.

Свекла

Рубиново-красный корнеплод богат природными химическими веществами, известными как нитраты.

После расщепления в организме эти химические вещества могут способствовать улучшению циркуляции, согласно исследованию Британского журнала клинической фармакологии. Также свекла содержит витамины и питательные вещества, в которых нуждаются волосяные фолликулы.

Овсянка

Овес богат бета-глюканом, разновидностью растворимой клетчатки. Нередко поредение и ломкость волос связаны с нехваткой именно этого вещества.

Благодаря высокой концентрации клетчатки овсянка является одним из продуктов питания, способствующих правильному функционированию кишечника и, соответственно, полному усвоению питательных веществ, содержащихся в продуктах.

Курица

Исследование Annals of Dermatology показало, что один из типов полиненасыщенных жирных кислот — омега-6 (арахидоновая кислота) — способствует быстрому росту волос и повышению их густоты.

По данным исследования Национального института здоровья и питания (США) за 2005-2006 годы (NHANES), куриное мясо является главным источником омега-6 в рационе американцев. Куриная грудка в среднем содержит 154 миллиграмма арахидоновой кислоты.

Красный болгарский перец

В Средиземноморье считается, что красный болгарский перец – пища «от выпадения волос». И это утверждение абсолютно справедливо, ведь овощ является настоящим кладезем витаминов.

Особенно много в болгарском красном перце витамина С. Он необходим для ускорения роста волос, пробуждения «спящих фолликулов» и предотвращения истончения, ломкости. Аналогичным эффектом обладают и другие продукты, богатые витамином С, например капуста или апельсины, лимоны.

Яйца

Яйца богаты витаминами группы В, они содержат биотин, который помогает волосам расти и укрепляет ломкие ногти.

В ходе одного из исследований, проводимых для International Journal of Trichology, было выявлено, что 36 процентов женщин, страдающих от выпадения волос, имеют дефицит биотина. Другие полезные источники биотина – миндаль, чечевица, авокадо и лосось.

Чечевица

В чечевице, богатой белком, железом, цинком и биотином, также много фолиевой кислоты. Это вещество необходимо для поддержания функционирования клеток крови, снабжающих ткани организма кислородом.

Благодаря фолиевой кислоте в рационе фолликулы волос получают большее количество кислорода, что способствует активному росту, увеличению густоты и пышности волос.

Устрицы

Цинк – важный минерал для общего здоровья и поистине бесценный элемент для волос. Дефицит этого элемента становится причиной резкого поредения не только волос, но и ресниц, бровей.

Устрицы – лучший природный источник цинка. Также этот ценный элемент содержится в говядине, в крабах и в омарах.

Нежирный говяжий фарш

Как уже упоминалось, дефицит железа может привести к выпадению волос. Этот элемент в изобилии содержится в листовой зелени, бобах, зерновых, сое.

Однако человеческий организм в три раза лучше усваивает железо из животных продуктов. Для получения необходимого организму железа в сочетании с животными белками и другими полезными веществами нужно есть постную говядину не реже трех раз в неделю.

Нежирное мясо

Не только постная говядина необходима для укрепления волос. Многие ценные питательные вещества содержатся и в других видах мяса.

Диетологи рекомендуют включать в рацион нежирные мясные продукты. Они богаты животным белком и другими полезными веществами, но, в отличие от жирных кусков мяса, легче перевариваются и полностью усваиваются.

Ячмень

Ячменный суп – традиционное европейское блюдо, мало известное в России. Между тем ячмень – источник витамина Е. Этот элемент – мощный антиоксидант, необходимый для естественной защиты от влияния ультрафиолета. Помимо этого витамин Е необходим для предотвращения ломкости волос.

Наличие в рационе блюд из ячменя способствует укреплению волос, увеличению их густоты и пышности.

Орехи и семена

К выпадению волос часто приводит нехватка специфических веществ, таких как токотриенолы и бета-ситостерол.

Природными источниками этих элементов, способствующих укреплению волос и препятствующих их поредению, являются орехи и семечки. Орехи также содержат масла, необходимые для выработки эластина – вещества, нужного для предотвращения истончения и ломкости волосков.

Бок-чой

Не только шпинат богат легко усвояемым железом. Бок-чой также является источником этого ценного для организма элемента.

Бок-чой можно употреблять в чистом виде или же добавлять в различные блюда, от салатов до супов. Этот продукт универсален и отлично сочетается о всеми другими, при ежедневном употреблении он способствует укреплению волос и появлению здорового блеска.

Натуральный йогурт

Два микроэлемента связаны с ростом волос: селен и йод. Оба минерала необходимы для правильного функционирования щитовидной железы, и дефицит каждого из них может привести к выпадению волос.

Чтобы сохранить постоянным баланс обоих минералов, нужно есть натуральный йогурт на завтрак или в течение дня. Ежедневное употребление йогурта также способствует правильному функционированию кишечника.

Палтус

Палтус – рыба, содержащая целый комплекс важных для здоровья волос элементов.

Особую ценность этой рыбе придает высокий процент содержания магния и железа. Регулярное употребление палтуса в пищу поспособствует увеличению объема волос, укрепит их и предотвратит истончение.