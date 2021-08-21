Мнение: О падении легенды

Люди с техническим образованием, особенно полученным ещё в советское время, дипломатично выражаясь, малость обескуражены. А сказать недипломатично без обсценной лексики уже не получится. Свершилось то, чего ещё несколько лет назад не могло присниться и в страшном сне.

В общем, немыслимое.

Проходной балл на специальность «Механика» механико-математического факультета МГУ упал на 22% по сравнению с 2020 годом. В этом году он оказался на уровне 270 из 410 максимально возможных. Последние складываются из баллов за ЕГЭ, дополнительное вступительное испытание и индивидуальные достижения — золотую медаль и значок ГТО.

Всего на этом направлении — 105 бюджетных мест. В нынешнем году, по сути были зачислены просто все желающие. Последним принятым на бюджет стал абитуриент, занимавший 953-ю строчку в рейтинговом списке желающих поступить на факультет.

Вообще-то мехмат МГУ всегда считался престижным. Он выпустил шесть лауреатов Филдсовской премии, которая считается одной из главных наград в области математики. Подготовил более 20 тыс. высококвалифицированных специалистов, 3 тыс. из которых – каждый шестой – стали кандидатами и докторами физмат наук. Даже в кризисные 1990-е его студенты, апиранты, профессора становились лауреатами премий Гумбольдта, международной премии Клини по информатике, наград Европейского математического общества и т.п.

Но всё это в прошлом. Сейчас, обсуждая итоги приёма, преподаватели, студенты и даже абитуриенты соглашаются, что «вуз скатился». Что факультет проигрывает конкуренцию за лучших абитуриентов уже несколько лет и теперь достиг дна.

Парадоксальным образом, репутацию «доминирующего» вуза МГУ начал терять с середины 2010-х годов – по мере того, как бессменный ректор Виктор Садовничий, к слову, тоже выпускник мехмата, всё активнее поддерживал бессменного президента Владимира Путина. И всё активнее подавлял инакомыслие в стенах альма-матер. Дошло до того, что даже московские школьные учителя стали рекомендовать своим способным учащимся, в том числе победителям всероссийских олимпиад, поступать в МФТИ, а не в МГУ. И в каком-то смысле деградация университета — это история того, как многолетняя госмонополия не выдерживает требований современного рыночного мира.

С другой стороны, вот это развенчание легенды – следствие всех тех процессов, что идут в российской высшей школе уже более 10 лет. Зажимание университетских свобод, сворачивание контактов с зарубежными, прежде всего западными учёными, проникновение клерикализма в науку. МГУ тут, к сожалению, оказался в авангарде…

Но и #государство внесло свою лепту, экономя на образовании ради милитаризации экономики. Вдобавок – преследования студентов за политическую позицию, уголовные дела против учёных-шпионов, застой и семейственность в университетских кадрах (между прочим, сын Виктора Садовничего, Юрий, тоже профессор мехмата). Всё это не могло не породить закономерный результат: не хотят самые умные в легендарный вуз.

И это, вероятно, лишь только начало. Процессы в образовательной сфере довольно инертны, но если уж они набирают ход… Ну, проще голыми руками локомотив остановить, стоя на перроне…

Если всё так пойдёт и дальше… Куда же через 9-10 лет будут стремиться нынешние одноклассники и одноклассницы юной студентки МГУ Алисы Тепляковой? За рубеж учиться?

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