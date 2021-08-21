США обещали не давать Афганистану «ни цента» в случае нарушения прав меньшинств

Если новые власти Афганистана не станут защищать женщин и меньшинства, они не получат «ни цента», сообщил пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, «будущее правительство Афганистана» не получит «ни единого цента», если «не будет соблюдать этих базовых прав» и «не будет защищать свой народ». «Это включает женщин, девочек, меньшинства. Это то, о чем США говорят очень внятно», – приводит его слова РИА «Новости».

Как сообщил Прайс, движение «Талибан» (запрещено в РФ как террористическое) обещает не чинить препятствий тем, кто пожелает уехать из Афганистана, в том числе после 31 августа. По его словам, талибы «понимают, каковы будут последствия, если они поступят иначе».

Прайс заявил, что более 10 государств (Бахрейн, Дания, Германия, Италия, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Великобритания и Узбекистан) или уже «участвуют, или вскоре присоединятся к транзиту американцев и в некоторых случаях иных категорий эвакуируемых через свою территорию». Прайс также сообщил, что разного рода помощь предложил ряд стран, включая Украину.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что Пентагон обеспокоен сообщениями о насилии в отношении американцев в Кабуле, талибам заявлено о недопустимости подобных ситуаций. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что министр обороны США Ллойд Остин на брифинге по телефону с членами Палаты представителей сообщил о случаях избиения американцев боевиками.

Кирби отверг заявления, что США «не считают приоритетным вывоз афганцев», ведь «числа говорят о другом» – около 6 тыс. человек «были вывезены в последние 24 часа», 5 тыс. тысяч из них афганцы.

Он объяснил нашумевшие кадры, на которых солдаты принимают младенца из рук у кого-то в толпе, поднимают его на стену и уносят в глубь аэропорта: «Родитель попросил морских пехотинцев помочь заболевшему ребенку. Морпех, который, как вы видели, перегнулся через стену, забрал ребенка в норвежский госпиталь, который действует в аэропорту. Они оказали ребенку медицинскую помощь и вернули отцу».

Кирби также заявил, что боевики международных террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещены в России) присутствуют в Афганистане, но их численность не столь велика, чтобы представлять серьезную угрозу для США, «какая была по состоянию на 11 сентября 20 лет назад».

Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. После вывода войск из Афганистана власти США рассчитывали временно разместить свои войска в республиках Средней Азии. Но президент РФ Владимир Путин на женевской встрече с американским коллегой Джо Байденом 16 июня выступил против этой идеи. Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) намерено изменить конституцию Афганистана до проведения всеобщих выборов.