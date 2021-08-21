Полиция Капитолия оправдала своего сотрудника после убийства ветерана в США

Полицейский, который во время беспорядков в Вашингтоне застрелил ветерана ВВС США Эшли Бэббитт, оправдан, свидетельствуют документы по итогам внутреннего расследования в полиции Капитолия.

В документе командующего подразделением полиции Капитолия указывается, что «никакие дальнейшие действия не будут предприниматься в этом вопросе». В апреле дело о гибели Бэббитт уже закрыл минюст США, передает РИА «Новости».

В начале января сторонники 45-го президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию, ворвались в Конгресс. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Ветеран ВВС США Эшли Бэббитт погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия.

В нее выстрелили, когда Бэббитт пыталась проникнуть через разбитое стекло в двери внутри здания Конгресса в один из коридоров. Стреляли с другой стороны двери с небольшого расстояния. Бэббитт получила ранение и скончалась в больнице. Стрелявший сотрудник полиции был отправлен в отпуск.