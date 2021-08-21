 

Полиция Капитолия оправдала своего сотрудника после убийства ветерана в США

21.08.2021, 1:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Полицейский, который во время беспорядков в Вашингтоне застрелил ветерана ВВС США Эшли Бэббитт, оправдан, свидетельствуют документы по итогам внутреннего расследования в полиции Капитолия.

В документе командующего подразделением полиции Капитолия указывается, что «никакие дальнейшие действия не будут предприниматься в этом вопросе». В апреле дело о гибели Бэббитт уже закрыл минюст США, передает РИА «Новости».

В начале января сторонники 45-го президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию, ворвались в Конгресс. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Ветеран ВВС США Эшли Бэббитт погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия.

В нее выстрелили, когда Бэббитт пыталась проникнуть через разбитое стекло в двери внутри здания Конгресса в один из коридоров. Стреляли с другой стороны двери с небольшого расстояния. Бэббитт получила ранение и скончалась в больнице. Стрелявший сотрудник полиции был отправлен в отпуск.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.03 / Подросшие двойняшки, которых удочерила Мадонна, попрыгали на резинке

08.03 / Компания Apple прекратила выпуск моноблочного компьютера iMac Pro

02.08 / Финский Санта-Клаус и рок-звезда Mr. Lordi в демоническом образе завершили вакцинацию от коронавируса. Фото

20.02 / Макрон указал на неактуальность НАТО в современном мире

15.07 / Трамп назвал своей заслугой отказ Великобритании от оборудования Huawei

21.08 / Лукашенко попросил российских журналистов занять места бастующих сотрудников СМИ

21.11 / Назван необычный симптом рака легких

26.07 / США усиливают давление на подрядчиков “Северного потока – 2” в ЕС

07.08 / Украинская сборная по артистическому плаванию выиграла бронзу на Олимпиаде в Токио

21.10 / В РФ начали принимать предзаказы на новые iPhone 12 и iPhone 12 Pro

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика