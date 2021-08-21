 

Ученые из Уфы нашли способ ускорить Интернет

21.08.2021, 1:48, Новости дня
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Специалисты из авиационного института Уфы (УГАТУ) предложили уникальное решение для существенного увеличения интернет-соединения. Секрет состоит в создании так называемых оптических вихрей для интегральной фотоники.

По словам специалистов, используя новую методику, можно увеличить скорость передачи данных даже в стандартных условиях, предлагаемых нынешними провайдерами и операторами связи.

Кстати, и само устройство, создающие такие вихри, имеет очень простую конструкцию. Это обычная решетка на волноводе, поясняют эксперты. Так что внедрение отечественной технологии обойдется очень дешево. А пропускная способность систем вырастает во много раз, даже если речь идет об оптоволокне.



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