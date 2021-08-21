 

Меркель потребовала от Путина освободить Навального

21.08.2021, 1:44, Новости дня
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“С нашей точки зрения, неприемлемо заключение Навального в колонию на основе прежнего приговора, который Европейский суд по правам человека классифицировал как несоразмерный. Для нас это неприемлимо. Я потребовала освобождения Алексея Навального. Мы будем следить за этим делом”, – сказала Меркель.

Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о Навальном, традиционно не назвал оппозиционера по имени.

“Фигурант, о котором вы упомянули, осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальные правонарушения в отношении иностранных партнеров. Что касается политической деятельности, то никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более – с нарушением закона”, – сказал он.

Контекст:

Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа 2020 года из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина. C августа Навальный проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу “Ив Роше”, в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С февраля он находится в колонии во Владимирской области РФ, в городе Покров.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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