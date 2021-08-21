 

Во Франции обеспокоены вирусами, которые могут высвободиться из льдов вечной мерзлоты

21.08.2021, 0:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Французские СМИ опубликовали информацию о том, что из льдов вечной мерзлоты могут высвободиться опасные для человечества вирусы. Автор публикации со ссылкой на ученых сообщает о найденных в Сибири древней лошади, ткани из останков которой примерно 12 лет исследуют самым тщательным образом.

Пока ничего опасного не найдено, однако и утверждать, что никаких угроз древние останки нам не несут, исследователи не могут.

Также специалисты напоминают, что в вечной мерзлоте имеются слои почвы, скованные льдом еще полтора миллиона лет назад. Что может храниться в них в законсервированном виде, никто не знает. Однако всем известно, что мерзлота сейчас активно тает из-за глобального потепления.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.07 / Одиночество Валентины Клягиной: почему звезда советского кино 10 лет не видела сына

02.02 / Представитель ВОЗ в Евросоюзе оценил новые данные о «Спутнике V»

21.07 / На семью в США завели дело за вооруженную защиту дома от протестующих

29.12 / Британцы массово бегут из-под карантина в Швейцарии

07.02 / В США мужчина проник на авиабазу, где находится президентский борт

14.12 / С главной ёлки Украины всё-таки сняли жёлтую шляпу

04.03 / На Камчатке начался выброс вулканических бомб

21.07 / Лидеры ЕС впервые договорились о размещении долговых обязательств

18.08 / Ученые выяснили, почему люди видят очертания лиц в случайных предметах

20.03 / «Один — ноль в пользу Путина» – Die Zeit о последствиях высказывания Байдена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика