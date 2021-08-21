Во Франции обеспокоены вирусами, которые могут высвободиться из льдов вечной мерзлоты

Французские СМИ опубликовали информацию о том, что из льдов вечной мерзлоты могут высвободиться опасные для человечества вирусы. Автор публикации со ссылкой на ученых сообщает о найденных в Сибири древней лошади, ткани из останков которой примерно 12 лет исследуют самым тщательным образом.

Пока ничего опасного не найдено, однако и утверждать, что никаких угроз древние останки нам не несут, исследователи не могут.

Также специалисты напоминают, что в вечной мерзлоте имеются слои почвы, скованные льдом еще полтора миллиона лет назад. Что может храниться в них в законсервированном виде, никто не знает. Однако всем известно, что мерзлота сейчас активно тает из-за глобального потепления.