Ученые исследовали взаимосвязь между внешностью и доходами людей

Уровень дохода во многом зависит от внешности человека. Об этом заявили ученые из американского университета в штате Айова. В частности, они утверждают, что больше других обычно зарабатывают высокие и мужчины и стройные женщины.

Исследователи сравнивали финансовое состояние и внешность 2383 человек, возраст которых от 18 до 65 лет. При этом использовали технологию сканирования в формате 3D, а также нейросеть, которая быстро и точно провела сравнительный анализ, исключая субъективный фактор.

Интересно, что каждый сантиметр роста выше среднего позволяет мужчинам зарабатывать почти еще по тысяче дополнительных долларов в год. Стройные женщины также имеют дивиденды. Правда у них главную роль играет не рост, а фигура.