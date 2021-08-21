 

Ученые исследовали взаимосвязь между внешностью и доходами людей

21.08.2021, 0:54, Новости дня
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Уровень дохода во многом зависит от внешности человека. Об этом заявили ученые из американского университета в штате Айова. В частности, они утверждают, что больше других обычно зарабатывают высокие и мужчины и стройные женщины.

Исследователи сравнивали финансовое состояние и внешность 2383 человек, возраст которых от 18 до 65 лет. При этом использовали технологию сканирования в формате 3D, а также нейросеть, которая быстро и точно провела сравнительный анализ, исключая субъективный фактор.

Интересно, что каждый сантиметр роста выше среднего позволяет мужчинам зарабатывать почти еще по тысяче дополнительных долларов в год. Стройные женщины также имеют дивиденды. Правда у них главную роль играет не рост, а фигура.



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