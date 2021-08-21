В ЦИК Украины заявили, что пока невозможно провести местные выборы в 18 общинах Донецкой и Луганской областей

В комиссии отметили, что попросили администрации предоставить заключения, так как сама ЦИК не уполномочена определять обеспечение надлежащего уровня безопасности и возможность избежать террористической угрозы во время организации и проведения выборов на этих территориях.

“Несмотря на достижение договоренностей по безусловному соблюдению режима всеобъемлющего и полного прекращения огня, в настоящее время фиксируются обстрелы незаконными вооруженными формированиями фактической по всей линии разграничения, а также есть провокации, что не может гарантировать 100-процентную безопасность для жителей во время проведения выборов”, – говорится в ответах ВГА.

Также в администрациях сообщили, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует размещение тяжелого вооружения вне линий отвода, которое по своим характеристикам позволяет легко поражать цели на расстоянии 15-20 км от линии соприкосновения. Кроме этого, с начала года фиксируют и прицельные обстрелы населенных пунктов, дистанционное минирование, поджоги сухостоя вблизи позиций ВСУ и населенных пунктов.

“Таким образом, учитывая выводы командования операции Объединенных сил, Главного управления Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Донецкой и Луганской областях, по результатам рабочего совещания всех соответствующих ведомств по вопросу проведения местных выборов, в связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, Донецка и Луганска ОГА-ВГА установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 31 октября 2021 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей”, – говорится в сообщении ЦИК.

В перечень входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь – Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

В августе 2020 года вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что выборы на Донбассе должны пройти по специальному закону, но на данный момент условий для проведения выборов там нет.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что проведение местных выборов на Донбассе возможно, но этому должно предшествовать освобождение временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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