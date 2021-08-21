 

В Нацполиции назначили первого зама главы ведомства и руководителя департамента стратегических расследований

21.08.2021, 0:50, Новости дня
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Первым заместителем председателя НПУ – начальником криминальной полиции стал генерал полиции третьего ранга Михаил Кузнецов. Он более 20 лет работает в системе МВД, до назначения был руководителем департамента оперативно-технических мероприятий Нацполиции. Кузнецов также принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе.

На предыдущей должности он занимался раскрытием тяжких и особо тяжких преступлений, в томе числе преступлений против национальной безопасности, подчеркули в министерстве.

Департамент стратегических расследований  возглавил полковник Валентин Копаев.

“До этого назначения он работал в должности начальника управления департамента оперативно-технических мероприятий Национальной полиции”, – отметили в релизе.

Контекст:

13 июля 2021 года Арсен Аваков, возглавлявший МВД с февраля 2014 года, подал заявление об отставке с должности. 15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Министерство возглавил глава комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Кабинет Министров Украины после отставки Авакова уволил нескольких его заместителей, в том числе Антона Геращенко и Сергея Ярового.

11 августа о своей отставке сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

У Монастырского сейчас шесть замов: Екатерина Павличенко, Александр Гогилавшили, Сергей Гончаров, Мэри Акопян, Богдан Драпьятый и Игорь Бондаренко. Об этом свидетельствует сайт МВД.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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