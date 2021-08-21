Если под рукой нет оверлока: простой и красивый шов для обработки края

Подшить рыхлый край изделия вполне можно используя простой ручной шов. Он универсален и подойдет для трикотажных тканей и для хлопкового полотна. Любое рукоделие, украшенное подобным швом, будет выглядеть как фабричная вещь. В исполнении же шов невероятно прост.

Как подшить край изделия

С изнаночной стороны закрепите нить и выведите иглу на лицевую сторону.

Отступите пару миллиметров от точки выхода иглы и выведите иглу на изнанку, проденьте ее в образовавшуюся нитяную петлю. Далее работа очень проста.

Обрабатывайте край обычным обметочным стежком, но с изнанки продевайте иглу еще раз через нитяную петлю, фиксируя обметку на две точки. Вот что получается в результате.