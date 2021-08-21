 

Если под рукой нет оверлока: простой и красивый шов для обработки края

21.08.2021, 0:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Подшить рыхлый край изделия вполне можно используя простой ручной шов. Он универсален и подойдет для трикотажных тканей и для хлопкового полотна. Любое рукоделие, украшенное подобным швом, будет выглядеть как фабричная вещь. В исполнении же шов невероятно прост.

Как подшить край изделия

С изнаночной стороны закрепите нить и выведите иглу на лицевую сторону.

Отступите пару миллиметров от точки выхода иглы и выведите иглу на изнанку, проденьте ее в образовавшуюся нитяную петлю. Далее работа очень проста.

Обрабатывайте край обычным обметочным стежком, но с изнанки продевайте иглу еще раз через нитяную петлю, фиксируя обметку на две точки. Вот что получается в результате.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.09 / General Motors будет выпускать электромобили Nikola

21.07 / Мнение: Видео-презентация Су-75 “Checkmate”

13.08 / Кардиолог назвал признаки скорой смерти

15.01 / Мнение: АПЛ “Джорджия” в Персидском заливе

15.01 / В Норвегии 23 пожилых пациента умерли после вакцинации от COVID-19

27.05 / Повышенная чувствительность к горькому вкусу может защищать от COVID-19

26.10 / Россиянам дали совет по сохранению сбережений

02.12 / Российские миротворцы — людям у «пороховой бочки»: «Ребята, выдохните»

29.07 / Что будет с курсом рубля в августе

21.05 / Для двоих фигурантов дела о перестрелке в «Москва-Сити» запросили до 19 с половиной лет колонии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика