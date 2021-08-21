Чтобы тушеное блюдо не плавало в воде и покрылось корочкой: хитрый трюк с пергаментом

Еду можно готовить как с закрытой, так и с открытой крышкой. Каждый из этих способов имеет свои преимущества. Если кастрюля полностью закрыта, большая часть пара, выделяемого пищей, остается внутри. Это препятствует поджариванию, поскольку вода, капающая обратно на поверхность тушеного мяса, может замедлить этот процесс. Поскольку на крышке скапливается конденсат, который затем снова стекает на еду, испарения и уменьшения количества жидкости не происходит. С другой стороны, если кастрюля полностью открыта, поджаривание может происходить быстрее, поскольку пар выходит.

Как подрумянить тушеное блюдо

Однако при тушении мясного рагу нужно немного его подрумянить, при этом испарение влаги должно происходить не слишком быстро. Вот тут и пригодится трюк с пергаментной бумагой, которая служит частичным барьером для выхода пара, но не блокирует его полностью.

Крышка из пергаментной бумаги готовится за пару минут. Она отлично справляется со своей задачей. К тому же ее невероятно легко сделать.

Порядок изготовления

Вырезать квадратный кусок пергаментной бумаги, который должен быть немного больше, чем сама кастрюля.

Сложить этот квадрат пополам, затем еще раз пополам. Получится квадрат из четырех слоев с двумя открытыми и двумя закрытыми краями.

Теперь сложить этот квадрат пополам по диагонали, чтобы получился треугольник. Удерживая закрытые стороны вместе, сложить этот треугольник пополам по длине еще пару раз, чтобы получился узкий клин. Сгибая, нужно следить, чтобы закрытые стороны оставались вместе.

Поднести клин к кастрюле, чтобы его острие находилось прямо в ее центре, затем ножницами обрезать клин так, чтобы он точно вошел внутрь кастрюли, то есть его длина должна быть равна радиусу внутренней части кастрюли. Если он будет немного меньше, это нормально, но не больше, так как бумажная крышка тогда не поместится внутри кастрюли.

Затем отрезать кончик клина. Таким образом, в центре крышки получится отверстие.

Теперь нужно развернуть крышку и убедиться, что она помещается внутри кастрюли.

Если она слишком большая, обрезать излишки.

Как использовать

Чтобы накрыть кастрюлю, нужно просто положить бумажную крышку прямо на поверхность еды. Большая часть пергаментной бумаги, которую используют домашние повара, поставляется в рулонах, поэтому крышка будет скручиваться, что может стать проблемой. Чтобы этого не произошло, ее нужно установить так, чтобы она загибалась вниз по направлению к еде.

В любой момент можно снять крышку с помощью щипцов, чтобы проверить, как идет процесс. Затем снять ее совсем, если блюдо почти готово и его нужно немного подрумянить. По окончании приготовления блюда крышку из пергамента нужно выбросить.