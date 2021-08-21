Захарова: Британский МИД признался в активной игре вокруг «отравления» Навального

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб своим заявлением по случаю годовщины ситуации с якобы имевшим место отравлением блогера Алексея Навального признал манипуляции Лондона вокруг этой истории, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова обратила внимание на цитату Рааба, в которой тот сообщил о «ведущей роли» Великобритании в координации международного ответа после сообщений об инциденте с Навальным.

«С момента ужасающего отравления Алексея Навального год назад Великобритания играла ведущую роль в координации международного ответа, направленного против этого бесчеловечного акта», – привела слова британского дипломата в своем Telegram Мария Захарова. Она считает, что таким образом Лондон признался, что манипулировал историей вокруг якобы отравления Навального.

«Началась эта сага давно, еще с засекречивания материалов отравления Литвиненко, потом проследовало так называемое отравление Скрипалей, затем перетекло в химические провокации «Белых касок», которыми руководил британский экс-военный, внезапно покончивший жизнь самоубийством, а теперь британский же министр признается в активной игре вокруг берлинского пациента. Так за ушами показалась и голова», – сообщила представитель МИД России.

По мнению Захаровой, Великобритания, вместо санкций против россиян, должна привлечь к ответственности представителей спецслужб США за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия.

В пятницу власти Великобритании ввели санкции в отношении семи сотрудников ФСБ, которых считают причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что немецкой стороне следует опубликовать видеозапись отбора биопроб у Навального специалистами ОЗХО. Она напомнила о нашумевшей истории с якобы «технической ошибкой» в докладе ОЗХО относительно даты направления в Берлин спецмиссии организации для забора биоматериала Навального в берлинской клинике «Шаритэ». В свою очередь европейские эксперты, комментируя скандал с нестыковками в докладе ОЗХО по делу Навального, заявили, что главной целью операции, связанной с прошлогодним якобы имевшим место отравлением блогера, была дискредитация РФ и прекращение строительства «Северного потока – 2». По их мнению, после того как газопровод будет завершен, таких эпизодов станет меньше.

В августе 2020 года Навальный был направлен на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что РФ сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва, которые совершили экстренную посадку, и врачей омской клиники.