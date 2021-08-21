Стрельба произошла у ТЦ во Франции
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В результате инцидента со стрельбой во французском Марселе пострадали два человека, сообщают СМИ.
Один пострадавший был ранен в живот. BFMTV сообщает, что он был известен правоохранителям. Еще одного человека избили, передает ТАСС.
В июле в Марселе один человек скончался от огнестрельного ранения, еще трое получили ножевые ранения при нападении около детского сада. В июне в Марселе во время футбольного матча любительских команд двух кварталов один из игроков был убит, другой получил тяжелое ранение.
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