Министра-гея не стали назначать представителем США на «Крымской платформе»

Сообщения о том, что США на украинском саммите «Крымская платформа» представит первый открытый гей на посту министра, глава минтранса страны Питер Буттиджич, не подтвердились. Белый дом сообщил, что делегацию возглавит министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.

Глава американского государства Джо Байден «объявил о президентской делегации, которая отправится в Киев». Помимо Грэнхолм, в делегацию войдут ее помощник по международным делам Эндрю Лайт и временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин. Американцы примут участие в саммите, а также мероприятиях по случаю Дня независимости Украины, передает ТАСС.

Напомним, в конце июля сообщалось, что вместо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис участие в «Крымской платформе» на Украине может принять Буттиджич. Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.