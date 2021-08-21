 

В США обнаружены останки ранних млекопитающих

21.08.2021, 0:00, Новости дня
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Американские ученые обнаружили на территории США останки самых древних млекопитающих. Предположительно, они появились на Земле именно в тот самый период, когда динозавры практически вымерли.

Можно предполагать, что они были древними предками современных копытных животных, отмечают ученые. Раскопки проводились на территории штата Вайоминг. Всего из-под земли удалось извлечь скелеты 29 разных животных, которых отнесли к древнему классу кондиляртров, живших в период раннего палеоцена.

Однако первые млекопитающие не были схожи по размерам с гигантскими ящерами. Вот и в данном случае самая крупная особь оказалась не больше обычной домашней кошки. Подробнее о находках можно прочесть в журнале Journal of Systematic Palaeontology.



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