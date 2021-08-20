Советник Госдепа Хохштайн будет отвечать за выполнение договоренностей Германии и США по “Северному потоку – 2” – Блинкен

По его словам, на Хохштайна возлагаются “усилия США по выполнению обязательств”, изложенных в “Совместном заявлении США и Германии о поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей” от 21 июля.

Хохштайн был назначен советником Госдепа по энергобезопасности 10 августа. Издание Axios писало, что Хохштайн был одним из основных противников газопровода “Северный поток – 2”. Собеседники издания, знакомые с Хохштайном, были удивлены, что он согласился на работу, которая настолько противоречит его репутации и позиции, что трубопровод представляет собой “экзистенциальный кризис, с которым сталкивается Украина”.

Хохштайн с 2014-го по 2017 год работал спецпосланником Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам и консультировал тогдашнего вице-президента Джо Байдена по Украине. В ноябре 2017 года Хохштайн стал независимым членом набсовета “Нафтогазу України”. В октябре 2020 года Хохштайн покинул набсовет “Нафтогазу”, заявив о политическом давлении на компанию.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что “Северный поток – 2” готов на 99%. 17 августа радиостанция Deutsche Welle сообщала, что строительство “Северного потока – 2” планируют завершить 23 августа.

Президент РФ Владимир Путин сообщил 20 августа, что для завершения строительства “Северного потока – 2” осталось проложить 15 км трубы по морю.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

20 августа Блинкен сообщил, что США введут санкции против двух лиц и одного судна, участвующих в строительстве “Северного потока – 2”. По данным агентства Bloomberg, речь идет об АО “Нобилити” из Санкт-Петербурга и страховой компании “Константа”, которая была создана после того, как другие страховщики отказалист участвовать в проекте, а также против судна снабжения “Остап Шеремета”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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