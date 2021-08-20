 

Члена комиссии по азартным играм разоблачили на получении взятки $90 тыс. – НАБУ

20.08.2021, 23:56, Новости дня
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Детективы НАБУ летом получили информацию о налаженной системе получения неправомерной выгоды за предоставление разрешений и лицензий на право на занятия игорным бизнесом. Для разоблачения преступной схемы НАБУ провело комплекс негласных следственных действий.

“В рамках расследования детективы задокументировали факты, свидетельствующие о том, что член комиссии предложил предоставить ему неправомерную выгоду за принятие им и другими членами комиссии решений о предоставлении разрешений, подтверждающих соответствие помещений субъектов предпринимательской деятельности в Черниговской и Запорожской областях”, – рассказали в НАБУ.

Свои услуги он оценил в $90 тыс. Правоохранители уточнили, что задержали злоумышленника во время получения взятки. На момент совершения преступления он исполнял обязанности главы КРАИЛ. Предварительная правовая квалификация дела – принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом  (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

“Следственные действия продолжаются с целью разоблачения других участников организованной преступной группы”, – заявили в антикоррупционном бюро.

Контекст:

23 сентября 2020 года Кабинет Министров Украины принял постановление о создании комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Ее штат – 230 сотрудников, в том числе председатель и шесть членов комиссии.

Комиссия занимается лицензированием хозяйственной деятельности, переоформлением, приостановлением и возобновлением действия лицензий в лотерейной сфере.

В конце октября стало известно, что КРАИЛ возглавил ветеран АТО Иван Рудый.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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